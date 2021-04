Lyft verkoopt divisie autonoom rijden aan Toyota Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Lyft is van plan om de divisie die zich richt op autonoom rijden te verkopen aan Toyota Motor voor een bedrag van 550 miljoen dollar. Dit maakte de Amerikaanse taxidienst maandagavond bekend. Woven Planet Holdings, een dochter van Toyota, zal vooraf 200 miljoen dollar betalen als onderdeel van de deal. De overige 350 miljoen dollar zal in de komende vijf jaar in contanten worden betaald. Lyft volgt daarmee in de voetsporen van Uber, dat in december al zijn divisie voor autonoom rijden afstootte. Lyft zei dat het bedrijf dankzij de desinvestering circa 100 miljoen dollar aan operationele kosten kan besparen, waardoor de weg naar winstgevendheid korter wordt. De taxidienst verwacht nu in het derde kwartaal van dit jaar winstgevend te zijn in plaats van het vierde kwartaal. Het aandeel Lyft steeg maandag in de reguliere handel met 2,6 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.