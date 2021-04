Tech hoger gesloten op overwegend vlak Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen bleven maandag overwegend dicht bij huis, maar techfondsen bleken in trek. De S&P 500 index steeg 0,2 procent tot 4.187,62 punten, terwijl de Dow Jones-index 0,2 procent daalde tot 33.981,57 punten. Techbeurs Nasdaq won 0,9 procent op 14.138,78 punten.

Beleggers gaan opnieuw een drukke week tegemoet in wat tot dusver een positief cijferseizoen is. Inmiddels zijn 181 bedrijven uit de S&P 500-index, waaronder ook tien bedrijven uit de Dow Jones-index, met cijfers gekomen.

De aandacht zal onder meer uitgaan naar de cijfers van grote techbedrijven, zoals maandag nabeurs met cijfers van Tesla. Later in de week brengen Microsoft, Apple, Google-moeder Alphabet, Facebook en Amazon.com de resultaten naar buiten.

"Deze week en volgende week verschijnen de meeste bedrijfscijfers", aldus CIO James Meyer van Tower Bridge Advisors. "Tot dusver overtroffen de meeste resultaten de verwachtingen. Dit heeft evenwel niet geleid tot een flinke rally op de aandelenmarkten", aldus Meyer. "Dat ondersteunt de gedachte dat analisten het herstel hebben onderschat en beleggers niet."

Analist John Butters van FactSet merkte op dat de winstsprong van bedrijven uit de S&P 500 in het eerste kwartaal sinds het derde kwartaal van 2010 niet meer zo fors is geweest. Volgens Butters verwachten analisten ook voor de resterende drie kwartalen van 2021 een dubbelcijferige winstgroei. Niet alleen trok de winst scherp aan in het afgelopen kwartaal, maar er is ook sprake van een gemakkelijke vergelijkingsbasis, aldus Butters.

Beleggers kijken verder uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Obligatiebeleggers zullen aandacht hebben voor een mogelijke verandering in de toon en outlook die de Federal Reserve deze week afgeeft na enkele sterke macrocijfers uit de Verenigde Staten.

Analisten van UniCredit denken dat de Fed "zal herhalen dat er geen haast is met een exitstrategie en dat een oplopende inflatie getolereerd kan worden voordat zal worden ingegrepen."

Volgens marktkenners van RBC Capital Markets zal de Fed erkennen dat de economische situatie is verbeterd. "Maar daar moeten beleggers niet al te veel achter zoeken. Het is gewoon een schets van de huidige situatie", aldus RBC.

De Amerikaanse tienjaarsrente daalde maandag tot 1,57 na een stand van 1,59 procent op vrijdag. Eind maart koerste de rentes nog rond een niveau van 1,749 procent, maar sindsdien bleven de rentes zaken.

Op macro-economisch vlak stonden vandaag in de VS alleen de orders voor duurzame goederen in de maand maart op de agenda. De orders stegen in maart met 0,5 procent. Dat was een stuk minder dan de plus van 2,2 procent die was voorzien.

De euro/dollar noteerde licht lager op 1,2089. De olieprijs is maandag gedaald, maar de verliezen liepen gedurende de handelsdag wel flink terug. Op een settlement van 61,91 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,4 procent goedkoper.

Beleggers maken zich zorgen dat de stijging van de Covid-19 gevallen in India en Japan zal leiden tot een significante terugval in de vraag naar olie. Desondanks speculeren diverse analisten dat grote olieproducerende landen hierdoor later deze week zullen besluiten om de geplande productieverhogingen uit te stellen.

Bitcoin veerde maandag op. De cryptomunt steeg 9,5 procent en was daarmee ruim 54.000 dollar waard. Vorige week verloor bitcoin nog 18 procent, nadat de belastingplannen van Biden uitlekten.

Bedrijfsnieuws

Na het slot van Wall Street komt Tesla met kwartaalcijfers. De maker van elektrische voertuigen kwam begin deze maand al met sterke productiecijfers. Door FactSet geraadpleegde analisten voorspellen voor het eerste kwartaal een aangepaste winst per aandeel van 0,75 dollar en een omzet van 10,4 miljard dollar. In het vierde kwartaal van 2020 behaalde Tesla een aangepaste winst per aandeel van 0,80 dollar en een omzet van 10,7 miljard dollar.

Het aandeel Tesla sloot circa een procent hoger.

Apple gaat de komende vijf jaar ruim 430 miljard dollar in de Verenigde Staten investeren. Met de investering worden in die periode zo'n 20.000 banen gecreëerd in de VS. Als onderdeel van het plan richt Apple zich in het bijzonder op de staat North Carolina, waar het ruim 1 miljard dollar investeert in onder meer een nieuwe campus en in het verbeteren van de infrastructuur in de staat. Het aandeel steeg met enkele tienden van een procent.

Het aandeel Amazon.com trok gedurende de handelsdag aan en sloot twee procent hoger, na geruchten over de mogelijke aankondiging van een stocksplit deze week.

Naast diverse techreuzen openen later deze week onder meer Boeing, General Electric, Qualcomm, McDonald's, Caterpillar, Chevron en Exxon Mobil de boeken.