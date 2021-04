Olieprijs daalt licht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is maandag gedaald, maar de verliezen liepen gedurende de handelsdag wel flink terug. Op een settlement van 61,91 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,4 procent goedkoper. Beleggers maken zich zorgen dat de stijging van de Covid-19 gevallen in India en Japan zal leiden tot een significante terugval in de vraag naar olie. Desondanks speculeren diverse analisten dat grote olieproducerende landen hierdoor later deze week zullen besluiten om de geplande productieverhogingen uit te stellen. OPEC+ hield maandag al een zogenoemde technische bijeenkomst om de oliemarkten te beoordelen in aanloop naar de officiële vergadering van het oliekartel op woensdag. OPEC-secretaris Mohammad Barkindo wees op een verbeterde outlook voor de oliemarkt, maar benadrukte dat er nog veel onzekere factoren zijn. De outlook voor de olievraag werd maandag gehandhaafd, maar het oliekartel benadrukte wel dat de ontwikkelingen in India voor toenemende risico's zorgen voor het herstel van de mondiale olievraag, zo merkte marktanalist Phil Flynn van The Price Futures Group op. In India werden de afgelopen dagen recordaantallen nieuwe covidgevallen geregistreerd, met alleen al 350.000 op zondag. Landen als de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk maar ook Duitsland en Frankrijk hebben hulp toegezegd. Volgens Flynn zijn er schattingen dat de situatie in India kan leiden tot een daling van de olievraag met 300.000 vaten per dag. Gezien deze mogelijke terugval zal OPEC+ volgens Flynn terughoudend zijn in het opvoeren van de olieproductie. Het oliekartel kan zelfs de productie naar beneden schroeven als het van mening is dat de vraag scherp terugvalt door de situatie in India, zo voorziet de analist. Begin april sprak OPEC+ nog af om de olieproductie weer wat op te voeren vanaf mei. ING verwacht dat India eerder regionale restricties zal invoeren dan een landelijke lockdown. "Hierdoor zal de impact op de olievraag voor nu niet zo groot zijn als tijdens de landelijke lockdown afgelopen jaar", aldus strateeg Warren Patterson van ING. "Er zal desondanks wel een merkbaar effect zijn en sommige raffinaderijen in het land reageren nu al op de zwakkere vraag door de tarieven te verlagen", aldus Patterson. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

