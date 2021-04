Europese beurzen licht hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn maandag licht hoger gesloten, na een rustige handelsdag. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index sloot 0,3 procent hoger op 440,20 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,1 procent naar 15.296,34 punten. De Franse CAC 40 sloot 0,3 procent hoger op 6.275,52 punten. De Britse FTSE 100 steeg 0,4 procent naar 6.963,12 punten. Vorige week bleken beleggers zich nog wat zorgen te maken over de aanhoudende stijging van het aantal coronabesmettingen, vooral in India en Japan, en wat dit voor impact heeft op het herstel van de mondiale economie. Ook stond het sentiment vorige week wat onder druk door de plannen van de Amerikaanse president Joe Biden om de belastingen te verhogen. Op maandag was er evenwel sprake van een rustige handelsdag, aan het begin van een drukke week met veel macrocijfers, een rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve en een flinke lading bedrijfsresultaten, waaronder die van een groot aantal Amerikaanse techgiganten. Obligatiebeleggers zullen aandacht hebben voor een mogelijke verandering in de toon en outlook die de Federal Reserve deze week afgeeft na enkele sterke macrocijfers uit de Verenigde Staten. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde maandag tot 1,57 na een stand van 1,59 procent op vrijdag. Eind maart koerste de rentes nog rond een niveau van 1,749 procent, maar sindsdien bleven de rentes zaken. "De markten hebben een sterk begin van het jaar achter de rug", aldus strateeg Hugh Gimber van JP Morgan Asset Management. "En nu is er een periode van consolidatie op de obligatiemarkt en dat leidt weer tot een consolidatie op de aandelenmarkt." In India blijft het aantal coronabesmettingen fors stijgen, nadat restricties werden teruggeschroefd. Besmettelijke varianten van het virus verspreiden zich over de wereld en kunnen de duur van de pandemie verder verlengen. "Dit is overduidelijk een tegenvaller en zorgt voor veel onzekerheid", aldus Gimber. "Het is een herinnering dat beleggers dit jaar nog steeds rekening moeten houden met een nieuwe opleving van de coronacrisis." Verder zijn de ogen van beleggers gericht op een nieuwe reeks bedrijfscijfers. Tesla komt maandag nabeurs met cijfers, na het slot op Wall Street. "De bedrijfsresultaten deden er in de afgelopen kwartalen niet zo toe, omdat beleggers zich vooral op het coronavirus richten", zo stelde CIO Gregory Perdon van Arbuthnot Latham. "Maar nu zullen beleggers weer vaker onder de motorkap [van bedrijven] willen kijken." Perdon is van mening dat de succesvolle uitrol van vaccins in de VS in combinatie met steunmaatregelen en het ruime monetaire beleid van de Fed de aandelenmarkten zullen ondersteunen. "Deze factoren doen de markten goed, het is zeer lastig om negatief te zijn." Olie noteerde maandag lager. Een juni-future West Texas Intermediate noteerde 1,6 procent in het rood op 61,13 dollar, terwijl voor een juni-future Brent 65,04 dollar werd betaald, een daling van eveneens 1,6 procent. De euro/dollar noteerde op 1,2082. Bedrijfsnieuws Philips kwam met meevallende cijfers en verhoogde de outlook ook iets. Hoewel analisten positief reageerden, daalde het aandeel 3,6 procent. Philips moest ook melding maken van een voorziening van 250 miljoen euro. PostNL verhoogde de ramingen voor 2021 ook, na een sterk eerste kwartaal. Het aandeel won 7,7 procent. Bpost steeg xx procent, maar Deutsche Post werd 0,8 procent goedkoper. Nestlé is in gesprek over een overname van de Amerikaanse vitamineproducent The Bountiful Company. Nestlé verloor 1,0 procent. In Frankfurt viel Deutsche Lufthansa op met een koerswinst van 3,9 procent en in Parijs won Airbus 2,8 procent. Tussenstand Wall Street Rond het slot in Europa noteerden de Europese beurzen licht hoger. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

