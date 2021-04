Michelin ziet omzet aantrekken Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Michelin heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de omzet zien stijgen en handhaafde de outlook voor heel 2021. Dit maakte de Franse bandenfabrikant maandag bekend. In het afgelopen kwartaal steeg de omzet op jaarbasis van 5,33 miljard naar 5,45 miljard euro. Michelin profiteerde van een herstel in de vraag en dit compenseerde voor verstoringen in de toelevering als gevolg van de coronacrisis. De consensus mikte op een omzet van 5,48 miljard euro. De outlook voor heel 2021 werd gehandhaafd. Daarmee mikt Michelin onverminderd op een vrije kasstroom, exclusief overnames en bepaalde kosten, van circa 1 miljard euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

