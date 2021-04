Jaarvergadering ING akkoord met alle agendapunten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De aandeelhouders van ING Groep hebben tijdens de jaarvergadering van de bank alle agendapunten goedgekeurd, waaronder het dividend over 2020. Dit maakte de bank maandagmiddag bekend. Onder meer de jaarrekening over 2020 werd vastgesteld. Daarnaast is aan de leden van de raad van bestuur en commissarissen décharge verleend. Verder werd Ljiljana Cortan benoemd tot uitvoerend bestuurder en Lodewijk Hijmans van den Bergh tot commissaris. Bestuurder Steven van Rijswijk en commissarissen Margarete Haase en Hans Wijers werden herbenoemd. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

