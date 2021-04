Beursblik: Fed houdt kruit droog

(ABM FN-Dow Jones) De Federal Reserve houdt het kruit vermoedelijk droog wanneer het woensdagavond zijn rentebesluit publiceert. Dit is de verwachting van marktkenners geraadpleegd door ABM Financial News.

De federal funds rate staat momenteel op 0,00 tot 0,25 procent en het discontotarief op 0,25 procent. Verder koopt de Fed maandelijks in totaal voor 120 miljard dollar aan Treasury's en aan hypotheken gekoppelde leningen op om de financiële markten stabiel te houden en de economie in de Verenigde Staten te ondersteunen.

"We verwachten geen vuurwerk na de vergadering in maart", aldus valuta-analist Ima Sammani van Monex Europe.

In maart liet de Amerikaanse centrale bank zijn monetaire beleid ook ongewijzigd, maar kwam het wel met nieuwe economische ramingen en de zogeheten dot plot met renteverwachtingen van de beleidsmakers van het FOMC.

Uit die dot plot van maart bleek dat de Fed zijn belangrijkste rentetarief niet voor 2024 zal verhogen, hoewel er wel meer dissidenten waren onder de beleidsmakers dan in de maanden ervoor.

Analisten van UniCredit denken dat de Fed "zal herhalen dat er geen haast is met een exitstrategie en dat een oplopende inflatie getolereerd kan worden voordat zal worden ingegrepen."

Inflatie nog niet uit de bocht

In maart kwam de inflatie in de VS op jaarbasis uit op 2,6 procent, waarbij de energieprijzen met 5 procent stegen.

Volgens Sammani van Monex Europe is "de inflatie niet zo ver uit de bocht geschoten als waar markten zich voor schrap hadden gezet", want er werd rekening gehouden met "een cijfer zo gek als 3, 4 of zelfs 5 procent", aldus Sammani.



De kerninflatie in de VS kwam in maart uit op 0,3 procent, waar 0,2 procent werd verwacht. Op jaarbasis was de kerninflatie 1,6 procent.

Beleggers vrezen dat een robuust economisch herstel na de coronacrisis de inflatie flink zal stuwen, met hogere rentes tot gevolg. Recent koelde de Amerikaanse tienjaarsrente echter weer wat af en noteerde maandag op 1,59 procent, flink lager dan een maand geleden.

Economen van Deutsche Bank vinden de Fed-bijeenkomst van april dan ook "te vroeg" voor 'taper talk', oftewel het afbouwen van de obligatie-opkopen.

"Die gesprekken komen pas tijdens de zomer op stoom", aldus Deutsche Bank, dat wel een meer optimistische toon van voorzitter Jerome Powell verwacht tijdens de persconferentie.

Daarin zal de Fed-voorzitter een goede balans moeten vinden, want "elk woord dat wijst op een verandering van het beleid kan de markten in beweging brengen", aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx.

Het rentebesluit van de Federal Reserve wordt woensdagavond om acht uur bekendgemaakt, gevolgd door de toelichting van voorzitter Jerome Powell om half negen.