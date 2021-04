Video: Amerikaanse bedrijven gedwongen om lonen te verhogen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Amerikaanse bedrijven lijken de komende maanden voor de moeilijke beslissing te staan om de lonen wel of niet te verhogen. Dit zei strateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management maandag voor de camera tegen ABM Financial News. "Niet alleen leiden bottlenecks aan de aanbodzijde tot hogere inputkosten, maar in sommige sectoren lijkt het ook moeilijk te zijn om werknemers opnieuw in dienst te nemen. Door de aanhoudende bezorgdheid over wat herintreding betekent voor hun gezondheid, de verhoogde werkloosheidsuitkeringen en de stimuleringscheques, hebben werknemers geen haast om terug te keren naar de eerste de beste baan", aldus Juvyns. Wanneer het bedrijven moeite kost om vacatures te vullen, stijgen de lonen normaliter om werknemers over te halen. Nu de Amerikaanse economie heropent en consumenten de enorme pot spaargeld die ze hebben opgebouwd willen uitgeven, zullen bedrijven hun capaciteit snel willen vergroten. Deze inspanningen zullen waarschijnlijk resulteren in hogere lonen en mogelijk hogere verkoopprijzen, "in ieder geval totdat de verhoging van de werkloosheidsuitkeringen weer ongedaan wordt gemaakt". Klik hier voor: Amerikaanse bedrijven gedwongen om lonen te verhogen ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

