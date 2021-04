Wall Street blijft dicht bij huis

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures voorspellen maandag een verdeelde opening voor Wall Street, met openingsindicaties voor de S&P 500 index, Nasdaq en Dow Jones index die dicht bij de slotkoersen van vrijdag liggen.

Toen sloten de drie indexen nog hoger, maar restte op weekbasis wel een nipt verlies. De S&P 500 en Dow Jones index behaalden tussentijdse overigens wel all time highs, maar wisten hun recordstanden uiteindelijk niet aan te scherpen.

Volgens marktkenners zijn beleggers wat nerveus vanwege de forse stijging van het aantal coronabesmettingen in India en Japan, wat tot zorgen leidt over het mondiale herstel.

"Dit is een duidelijke tegenvaller en creëert aanzienlijke onzekerheid", aldus marktstrateeg High Gimber van JPMorgan Asset Management.

In India werden de afgelopen dagen record aantallen nieuwe covidgevallen geregistreerd, met alleen al 350.000 op zondag. Landen als de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk maar ook Duitsland en Frankrijk hebben hulp toegezegd.

Maandag is een rustige start van een week die verder in het teken staat van het rentebesluit van de Federal Reserve, de officiële onthulling van de vermogenswinst-belastingplannen van president Joe Biden en meer bedrijfscijfers.

Analisten van UniCredit denken dat de Fed "zal herhalen dat er geen haast is met een exitstrategie en dat een oplopende inflatie getolereerd kan worden voordat zal worden ingegrepen."

Ondertussen verslaan veel S&P 500 bedrijven de analistenverwachtingen met hun cijfers, aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. Zo'n kwart van de bedrijven heeft inmiddels de boeken geopend en ruim 80 procent van die winstcijfers bleek beter dan verwacht.

"Als dat doorzet, dan wordt het eerste kwartaal voor S&P-bedrijven het sterkste sinds de financiële crisis", aldus Aslam.

Op macro-economisch vlak stonden vandaag in de VS alleen de orders voor duurzame goederen in de maand maart op de agenda. De orders stegen in maart met 0,5 procent. Dat was een stuk minder dan de plus van 2,2 procent die was voorzien.

De euro/dollar noteerde vanmiddag licht lager op 1,2085. Olie handelde 1,6 procent lager rond 61 dollar, vanwege de zorgen over de oplopende coronabesmettingen in India en Japan, waar veel olie wordt verbruikt.

Bitcoin veerde maandag op. De cryptomunt steeg 12 procent en was daarmee ruim 53.700 dollar waard. Vorige week verloor bitcoin nog 18 procent, nadat de belastingplannen van Biden uitlekten.

Aslam van AvaTrade wees ook op de flinke stijging van ethereum, na bitcoin de grootste cryptomuntop basis van marktkapitalisatie. "De prijs noteert rond een all time high, met veel interesse van handelaren die vinden dat ethereum zwaar ondergewaardeerd is."

Ethereum noteerde volgens Coindesk maandag 8 procent hoger op ruim 2.505 dollar.

Bedrijfsnieuws

Na het slot van Wall Street komt Tesla met kwartaalcijfers. De maker van elektrische voertuigen kwam begin deze maand al met sterke productiecijfers. Door FactSet geraadpleegde analisten voorspellen voor het eerste kwartaal een aangepaste winst per aandeel van 0,75 dollar en een omzet van 10,4 miljard dollar. In het vierde kwartaal van 2020 behaalde Tesla een aangepaste winst per aandeel van 0,80 dollar en een omzet van 10,7 miljard dollar.

Het aandeel Tesla gaat een 1,2 procent hogere opening tegemoet.

Apple gaat de komende vijf jaar ruim 430 miljard dollar in de Verenigde Staten investeren. Met de investering worden in die periode zo'n 20.000 banen gecreëerd in de VS. Als onderdeel van het plan richt Apple zich in het bijzonder op de staat North Carolina, waar het ruim 1 miljard dollar investeert in onder meer een nieuwe campus en in het verbeteren van de infrastructuur in de staat. Het aandeel lijkt maandag licht hoger te openen.

Later deze week komt Apple met kwartaalcijfers, net als andere andere techzwaargewichten zoals Microsoft, Alphabet, Facebook en Amazon.

Verder openen later deze week onder meer Boeing, General Electric, Qualcomm, McDonald's, Caterpillar, Chevron en Exxon Mobil de boeken.

Slotstanden vrijdag

De aandelenmarkten op Wall Street zijn vrijdag positief het weekend ingegaan. De S&P 500 steeg 1,1 procent bij een slot van 4.180,17 punten, de Dow Jones index won 0,7 procent en eindigde op 34.043,49 punten en de Nasdaq ging 1,4 procent hoger bij een slotstand van 14.016,81 punten.