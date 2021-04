Europese Commissie klaagt AstraZeneca aan Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Commissie heeft afgelopen vrijdag juridische stappen ondernomen tegen AstraZeneca, omdat de Britse fabrikant afspraken over het leveren van coronavaccins niet nakomt. Dit bevestigde woordvoerder Stefan De Keersmaecker maandagmiddag. "Het bedrijf is niet in staat gebleken een betrouwbare strategie te presenteren om de tijdige levering van de [corona]doses te garanderen", aldus de zegsman. De Commissie wil zo de vaccins zeker stellen, "waar de Europese burgers recht op hebben en die op basis van het contract zijn toegezegd", ging De Keersmaecker verder. De zaak is aangespannen namens de Europese Commissie en de 27 individuele lidstaten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

