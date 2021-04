Apple investeert honderden miljarden in VS

(ABM FN-Dow Jones) Apple gaat de komende vijf jaar ruim 430 miljard dollar in de Verenigde Staten investeren. Dit meldde de Amerikaanse fabrikant van onder meer de iPhone maandagmiddag.

Met de investering worden in die periode zo'n 20.000 banen gecreëerd in de VS, aldus Apple.

"In een tijd van herstel en wederopbouw investeert Apple nog meer in innovatie en productie in alle 50 staten van de VS", aldus CEO Tim Cook.

Het 430 miljard dollar omvattende investeringsplan richt zich onder meer op investeringen in datacenters en kapitaaluitgaven in de VS en andere binnenlandse investeringen, aldus Apple.

Als onderdeel van het plan richt Apple zich in het bijzonder op de staat North Carolina, waar het 1 miljard dollar investeert in onder meer een nieuwe campus, waarbij minimaal 3.000 nieuwe banen ontstaan. Er wordt verder 110 miljoen dollar gepompt in het verbeteren van de infrastructuur in de staat, waaronder wegen, bruggen en breedbandinternet.