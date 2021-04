Futures voorspellen lichtrode opening Wall Street Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures voorspellen maandag een licht lagere opening voor Wall Street. Rond lunchtijd noteerden de S&P 500 index en Nasdaq zo'n 0,2 procent in het rood. De Dow Jones index noteerde fractioneel hoger. Vrijdag sloten de drie indexen nog hoger, maar restte op weekbasis wel een nipt verlies. De S&P 500 en Dow Jones index behaalden tussentijdse overigens wel all time highs, maar wisten hun recordstanden uiteindelijk niet aan te scherpen. Volgens marktkenners zijn beleggers wat nerveus vanwege de forse stijging van het aantal coronabesmettingen in India en Japan, wat tot zorgen leidt over het mondiale herstel. "Dit is een duidelijke tegenvaller en creëert aanzienlijke onzekerheid", aldus marktstrateeg High Gimber van JPMorgan Asset Management. Maandag is een rustige start van een week die verder in het teken staat van het rentebesluit van de Federal Reserve, de officiële onthulling van de belastingplannen van president Joe Biden en meer bedrijfscijfers. Op macro-economisch vlak staan vandaag in de VS alleen de orders voor duurzame goederen in de maand maart op de agenda. Marktkenners verwachten een herstel na een dip in februari. De euro/dollar noteerde rond het middaguur op 1,2097. Olie handelde bijna 2 procent lager rond 61 dollar. Bitcoin veerde maandag op. De cryptomunt steeg 11 procent en was daarmee ruim 53.500 dollar waard. Vorige week verloor bitcoin nog 18 procent, nadat de belastingplannen van Biden uitlekten. Bedrijfsnieuws Vanmiddag opent Caterpillar de boeken en na het slot van Wall Street is het de beurt aan Tesla. De maker van elektrische voertuigen kwam begin deze maand al met sterke productiecijfers. Door FactSet geraadpleegde analisten voorspellen voor het eerste kwartaal een aangepaste winst per aandeel van 0,75 dollar en een omzet van 10,4 miljard dollar. In het vierde kwartaal van 2020 behaalde Tesla een aangepaste winst per aandeel van 0,80 dollar en een omzet van 10,7 miljard dollar. Later deze week is het de beurt aan andere techzwaargewichten zoals Microsoft, Alphabet, Facebook, Apple en Amazon en openen verder onder meer Boeing,, General Electric, Qualcomm, McDonald's, Chevron en Exxon Mobil de boeken. Slotstanden vrijdag De aandelenmarkten op Wall Street zijn vrijdag positief het weekend ingegaan. De S&P 500 steeg 1,1 procent bij een slot van 4.180,17 punten, de Dow Jones index won 0,7 procent en eindigde op 34.043,49 punten en de Nasdaq ging 1,4 procent hoger bij een slotstand van 14.016,81 punten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

