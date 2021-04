Valuta: euro stabiliseert op hoger niveau

(ABM FN-Dow Jones) De valutamarkt is maandag rustig van start gegaan, na de sterke beweging van vrijdag, toen de euro steeg na sterke inkoopmanagerscijfers.



De euro stond maandag op 1,1200 en houdt daarmee de stijging vast.

Daarmee staat de munt "aan de hoge kant" vergeleken met recente niveaus, zei marktanalist Stefan Koopman van Rabobank.

Een iets lager dan verwachte Ifo-index voor het Duitse ondernemersvertrouwen kon daar maandag weinig aan veranderen.

Eind maart stond de munt nog tussen 1,17 en 1,18 dollar.

Volgens Koopman spelen ook verwachtingen over een minder stimuleringsgezinde Europese Centrale Bank een rol in de markt. Vrijdag verschenen er berichten van anonieme bronnen bij de ECB, dat sommige beleidsmakers zouden verwachten dat de centrale bank het tempo van opkopen van obligaties in het zogenaamde PEPP-programma weer gaat verlagen, nadat dit in maart was verhoogd.

Hoewel de gelederen in de ECB gesloten leken na het besluit van maart, komen er nu toch steeds meer twijfels in de markt. De centrale bank zelf heeft dan ook laten doorschemeren dat het besluit van maart nog maar eens goed moet worden geëvalueerd en dat het rentebesluit in juni moeilijk zal worden en veel discussie zal geven.

De situatie is dan ook duidelijk veranderd, zegt Koopman. In februari waren de rentes in de VS hard aan het stijgen door het enthousiasme over de vaccinatieprogramma's, en trokken deze de rentes in Europa mee omhoog, terwijl het beeld van de pandemie hier veel slechter was. "Dat klopte niet en daar heeft de ECB geprobeerd tegen terug te duwen", aldus Koopman.

Inmiddels is de rente in de Verenigde Staten gestabiliseerd en zijn de vooruitzichten rond de pandemie in Europa verbeterd en is er minder noodzaak voor de centrale bank om bij te sturen.

Of de euro nog veel verder zal stijgen betwijfelt Koopman overigens. Hij denkt eerder dat hij weer wat zal zakken tegenover de dollar. Dat komt ook omdat een niveau boven 1,20 weer aan de hoge kant zit van wat de ECB een geschikte koers vindt voor de Europese exportpositie.

Koopman zei verder benieuwd te zijn wat de Japanse yen gaat doen, nu de situatie rond het coronavirus in Azië duidelijk verslechtert. Vooral in India zijn er grote problemen, maar ook elders in Azië. Dit zou tot gevolg kunnen hebben dat Japanse beleggers hun buitenlandse investeringen verkopen en inruilen voor "veilige" yens, waardoor de Japanse munt zou stijgen. "We zijn op zoek naar een appreciatie van de yen", aldus de analist van Rabobank.