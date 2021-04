Weinig beweging op Europese beurzen rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden maandag rond lunchtijd zonder grote koersuitslagen.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde rond het middaguur nipt hoger dan de slotstand op vrijdag, op 439,15 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,1 procent naar 15.272,19 punten. De Franse CAC 40 noteerde een fractionele winst op 6.258,31 punten. De Britse FTSE daalde 0,1 procent naar 6931,82 punten.

Het was een rustige ochtend, aan het begin van een drukke week met veel macrocijfers, een rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve en een flinke lading bedrijfsresultaten, waaronder die van een groot aantal Amerikaanse techgiganten.

JPMorgan verwacht voor 2021 een winstgroei van 25,5 procent in de VS en van 34 procent in Europa. 2022 zal ook een uitstekend jaar worden, denkt de strateeg. De zakenbank verwacht dan een winstgroei van 16,4 procent in de VS en 18,3 procent in Europa.

Olie noteerde maandag stevig lager. Een juni-future West Texas Intermediate noteerde 1,6 procent in het rood op 61,13 dollar, terwijl voor een juni-future Brent 65,04 dollar werd betaald, een daling van eveneens 1,6 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,2094.

Bedrijfsnieuws

Philips kwam met meevallende cijfers en verhoogde de outlook ook iets. Hoewel analisten positief reageerden, daalde het aandeel 3,1 procent. Philips moest ook melding maken van een voorziening van 250 miljoen euro.

PostNL verhoogde de ramingen voor 2021 ook, na een sterk eerste kwartaal. Het aandeel won 5,9 procent. Bpost steeg 2,3 procent, maar Deutsche Post werd 0,3 procent goedkoper.

Nestlé is in gesprek over een overname van de Amerikaanse vitamineproducent The Bountiful Company. Nestlé verloor 0,6 procent.

In Frankfurt viel Deutsche Lufthansa op met een koerswinst van 3,5 procent en in Parijs won Airbus 2,2 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan maandag vermoedelijk een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het rood.

De S&P 500 won vrijdag 1,1 procent bij een slot van 4.180,17 punten, de Dow Jones index steeg 0,7 procent tot 34.043,49 punten en de Nasdaq dikte 1,4 procent aan op 14.016,81 punten.