Beursupdate: rode lantaarn voor Philips

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Op een rood Damrak is Philips maandagochtend de grootste verliezer, ondanks dat de kwartaalcijfers van het bedrijf beter waren dan analisten hadden verwacht. De AEX leverde maandagochtend 0,4 procent in op een koers van 712,88 punten. "Het is een rustige ochtend", aldus handelaar Daam-Martijn van Holst van ABN AMRO Oddo tegen ABM Financial News. Ook de Vix is "as steady as a rock" op een laag niveau, aldus de handelaar. "Het is gewoon stil." Later in de week wordt het een stuk drukker met kwartaalcijfers, macrodata en een rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve. De euro/dollar handelde op 1,2104. Olie werd bijna 2 procent goedkoper Stijgers en dalers Met een verlies van 2,8 procent was Philips de grootste daler in de AEX. Analisten reageerden evenwel positief op het kwartaalrapport van Philips. De cijfers vielen mee en Philips stelde de omzetverwachting voor dit jaar opwaarts bij. De glans van de meevallende cijfers wordt deels weggenomen door een voorziening van 250 miljoen euro die Philips aankondigde, merkte ING op. ASMI en KPN leverden 1,7 en 2,3 procent in. Bij KPN ziet Van Holst de overnamefantasie er weer uitlopen. Daarentegen won Unibail-Rodamco-Westfield 3,6 procent en steeg ING ,18 procent. Volgens handelaar Van Holst liggen financials er vandaag sowieso goed bij. De smaakmaker maandag was PostNL, dat met een outlookverhoging kwam. PostNL rekent inmiddels voor 2021 op een genormaliseerde EBIT van ten minste 250 miljoen euro "dankzij het aanhoudende sterke winstmomentum in het eerste kwartaal". Naast een genormaliseerde EBIT van minimaal 250 miljoen euro, verwacht PostNL ook een vrije kasstroom van meer dan 225 miljoen euro. KBC Securities verhoogde het koersdoel naar 4,50 euro. Jefferies, dat al op 4,50 euro zat, zei dat de consensus voor PostNL flink omhoog gaat. Het aandeel won 5,3 procent. Eurocommercial Properties steeg 2,4 procent, maar JDE Peet’s verloor 0,9 procent. Bij de kleinere fondsen viel Accsys op een koerswinst van 6,0 procent, gevolgd door Heijmans met 3,6 procent. Een nieuwe opdracht voor versterking van een dijk levert Heijmans 80 miljoen euro omzet op. B&S Group was de grootste daler, maar beperkte het verlies tot minder dan een procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

