Beursblik: ING verhoogt koersdoel Randstad

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het advies voor Randstad verhoogd van 68,00 naar 70,00 euro met handhaving van het koopadvies, na de sterke cijfers in het eerste kwartaal. Dat meldde de bank maandag in een rapport. ING ziet een aanzienlijk opwaarts potentieel ten opzichte van de consensusverwachting van analisten. In het scenario van terugkeer naar de omzetten van 2019 denkt ING dat de analistenconsensus nog met 11 procent omhoog kan. En dat niveau zal sneller worden bereikt dan de markt verwacht, voorspelt ING, omdat Randstad marktaandeel blijft winnen door zijn digitale strategie en investeringen in herstel na de coronacrisis. Na de groei in 2021 zal de winstgevendheid in 2022 sterk verbeteren, wat volgens ING ook door de markt wordt onderschat. Het dividendrendement van meer dan 10 procent voor 2021 is daarbij zeer aantrekkelijk, vindt ING. Het aandeel Randstad won maandag 0,6 procent op 61,74 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

