Beursblik: fors hogere verwachtingen voor PostNL

Beeld: PostNL

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies verwacht dat analisten hun winstverwachtingen voor PostNL met gemiddeld minimaal 14 procent zullen verhogen, na de sterke voorlopige kwartaalcijfers en de hogere verwachtingen voor 2021 die het post- en pakketbedrijf voorbeurs afgaf. Dat stelden de analisten van de zakenbank maandag in een rapport. Het EBIT-resultaat van PostNL in de eerste drie maanden van 130 miljoen euro was 50 miljoen hoger dan het bedrijf zelf had voorzien en bijna twee keer zo hoog als de analistenconsensus, dankzij een langer dan verwachte lockdown. Het EBIT-resultaat van de pakketdivisie groeide met 246 procent tot 90 miljoen euro. Een fors deel daarvan zal niet terugkeren na de lockdown, aldus analist David Kerstens. Ook de Postdivisie presteerde veel beter dan verwacht met een EBIT van 60 miljoen euro, waar analisten gemiddeld op 24 miljoen euro rekenden. Dit was mede te danken aan alle brieven die verstuurd werden rondom het vaccineren tegen Covid-19 en het stemmen per post. De verwachte vrije kasstroom van ten minste 225 miljoen euro dit jaar impliceert een rendement van minimaal 9,5 procent, merkten de analisten op. Jefferies heeft een koopadvies en een koersdoel van 4,50 euro. Het aandeel PostNL stond maandag 6,3 procent hoger op 4,09 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

