Beursblik: cijfers Philips licht meevallend

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) Philips heeft een "net" eerste kwartaal achter de rug, zoals eigenlijk ook wel verwacht. Dit stelden analisten van Berenberg maandag. De omzet was nipt beter dan voorzien en ook de marges vielen mee, aldus de analisten. Ook verhoogde Philips de omzetoutlook voor 2021 iets, "maar de margeguidance bleef hetzelfde". En dat laatste verrast wellicht, aldus de bank, gezien de meevallende start van het jaar. Een tegenvaller is de voorziening ter waarde van 250 miljoen euro die Philips moest aankondigen, aldus Berenberg. Berenberg heeft een koopadvies op Philips. Het aandeel daalde maandag 0,6 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

