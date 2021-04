Vlakke opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag naar verwachting vrijwel onveranderd van start. Op Wall Street won de S&P 500 vrijdagavond 1,1 procent, maar op weekbasis sloot de index van de 500 grootste Amerikaanse ondernemingen vlak.

Ook de AEX liet afgelopen week per saldo een neutraal koersverloop zien met een slotstand op 716,80 punten. De index sloot daarmee nipt onder de hoogste stand ooit. Zonder positief ontvangen cijfers van indexzwaargewicht ASML zou de index echter terrein prijs hebben gegeven.

"Even een pas op de plaats", merkte investment manager Simon Wiersma van ING op. "De aandelenkoersen zijn ver vooruitgelopen op betere tijden en veel goed nieuws is inmiddels al ingeprijsd in de koersen", aldus Wiersma.

Op Wall Street kwam hoofdgraadmeter S&P 500 afgelopen week per saldo ook niet van zijn plaats. Overwegend positief ontvangen bedrijfscijfers werden onder meer afgewogen tegen uitgelekte belastingplannen van de Amerikaanse president Joe Biden, die de vermogenswinstbelasting voor rijke Amerikanen bijna zou willen verdubbelen

Azië en olie

In Azië noteren de hoofdindices vanochtend overwegend licht hoger. Koplopers zijn de beurzen in Tokio en Seoel met bescheiden winsten van ruim een half procent. Beleggers wierpen zorgen van zich af over een heropleving van het aantal coronabesmettingen in Japan en een escalatie van de coronacrisis in India en Brazilië.

Oliehandelaren proberen duidelijkheid te krijgen "wat zwaarder weegt op de vraag naar olie; de stijging van de Covid-19 gevallen in India en Japan of de toenemende vraag in de VS en Europa", aldus analist Paola Rodriguez-Masiu van Rystad Energy. India en Japan zijn de grootste olieverbruikers ter wereld na China en de Verenigde Staten.

De Amerikaanse olie-future steeg vrijdag met 1,2 procent naar 62,14 dollar per vat. Op weekbasis verloor de olieprijs echter 1,6 procent. In de Aziatische handel vanochtend noteert de future enkele tienden van een procent lager.

Cijferseizoen op stoom

Het cijferseizoen is inmiddels flink op gang gekomen. Afgelopen week konden beleggers onder meer reageren op cijfers van ASMI, ASML, AkzoNobel en Heineken en komende week is het ook weer druk.

Vandaag trapte Philips de handelsweek af, gevolgd door IMCD, Royal Dutch Shell en Unilever op donderdag. Vrijdag is het de beurt aan Besi, KPN, Corbion en Signify.

Ook noteren verschillende aandelen ex-dividend, zoals Heineken en Wolters Kluwer vandaag en ING op dinsdag. Daarnaast praten ook een serie bedrijven hun aandeelhouders bij op de jaarvergadering.

Internationaal is zelfs sprake van de belangrijkste week van het cijferseizoen, waarbij onder meer de Amerikaanse techgiganten in het voetlicht komen te staan. De ‘big five’, ofwel Google, Microsoft, Amazon, Apple en Facebook, komen dinsdag en woensdag met cijfers door. Vandaag rapporteren daarnaast onder meer Tesla en NXP.

Op het macro-economische vlak hebben beleggers vandaag onder meer oog voor de ifo-index van het Duitse ondernemersvertrouwen die om 10:00 uur wordt vrijgegeven, en de order voor duurzame Amerikaanse goederen in maart.

Bedrijfsnieuws

Philips zag in het eerste kwartaal van 2021 de omzet en winst sterker oplopen dan verwacht en verhoogde de groeiverwachting voor het hele jaar, maar maakte ook melding van een provisie van een kwart miljard euro.

PostNL verhoogde opnieuw de outlook voor het lopende jaar. "We hebben een goed begin van 2021 gehad en de ontwikkelingen sinds het tweede kwartaal van vorig jaar kunnen voortzetten. Uit onze resultaten blijkt ook nu weer onze veerkracht en flexibiliteit tijdens de aanhoudende ongekende omstandigheden", zei CEO Herna Verhagen in een toelichting.

NN Group onderzoekt de strategische opties voor NN Investment Partners, waaronder ook een desinvestering. NN Investment Partners beheert circa 300 miljard euro.

Jefferies verhoogde maandag het koersdoel voor ABN AMRO naar 11,00 euro en Berenberg verhoogde het koersdoel voor DSM naar 170,00 euro.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 steeg vrijdag 1,1 procent bij een slot van 4.180,17 punten, de Dow Jones index won 0,7 procent en eindigde op 34.043,39 punten en de Nasdaq ging 1,4 procent hoger bij een slotstand van 14.016,81 punten.