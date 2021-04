Heijmans gaat dijk bij Gorinchem versterken Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Heijmans

(ABM FN-Dow Jones) Het toekennen van een subsidie van 350 miljoen euro betekent een grote stap voor de dijkversterking tussen Gorinchem en Waardenburg, die voor Heijmans 80 miljoen euro omzet zal opleveren. Dat maakte het bouwbedrijf maandag voorbeurs bekend. Er is een gezamenlijk risicodomein met de opdrachtgever benoemd in het overheidscontract. De dijk langs de Waal tussen Gorinchem en Waardenburg zal over een lengte van 23 kilometer worden versterkt. Het is één van de tien meest urgente projecten om Nederland te beschermen tegen hoog water. Tot 2050 wordt 1.300 kilometer dijk versterkt. De werkzaamheden starten in juni 2021. In 2026 moet het project afgerond zijn. Heijmans voert het werk uit in samenwerking met Waterschap Rivierenland, GMB en De Vries & Van de Wiel. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

