Beursblik: nog te vroeg om te praten over dividend bij ABN AMRO

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft het koersdoel voor ABN AMRO verhoogd van 10,40 naar 11,00 euro, maar handhaaft het Houden advies, met een voorkeur voor ING en KBC, op basis van de dividendvooruitzichten. Na de boete in de anti-witwaszaak is het nog te vroeg om bij de eerstekwartaalcijfers al uitspraken van ABN AMRO over dividenduitkeringen te verwachten, schreef Jefferies maandag in een rapport. Omdat de bank nog deels een staatsbank is, zou het publiek niet gunstig oordelen als er al binnen enkele weken na de boete in de anti-witwaszaak zou worden gesproken over een beloning van de aandeelhouders, denkt analist Martina Matouskova. Daarbij komt dat de nieuwe topman een link heeft gelegd tussen de winstuitkering en de onenigheid met het OM, die hij met prioriteit wilde oplossen. Jefferies verwacht dat ABN AMRO eerst de zakenbank zal afbouwen, met mogelijke verliezen op het leningenboek, en pas daarna besluiten over het overtollige kapitaal dat daarbij zal zijn vrijgekomen. Matouskova gaat voor dit jaar uit van een voorzichtig dividend van 0,46 euro, wat een rendement van 4,5 procent zou opleveren bij de huidige aandelenkoers. Jefferies voorziet bescheiden groei van het leningenboek dit jaar, met herstel in de tweede helft van het jaar. De broker rekent op een nettowinst van 107 miljoen euro in het eerste kwartaal. Het aandeel ABN AMRO sloot vrijdag op 10,26 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

