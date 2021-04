Europese beurzen openen hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een hogere opening tegemoet.

IG voorziet een openingswinst van 11 punten voor de Duitse DAX, een plus van 5 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 2 punten voor de Britse FTSE 100.

De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag licht lager geëindigd.

"Het was een glansloos einde van wat een negatieve week was voor Europese aandelen", volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets, "met zorgen over de snel stijgende coronabesmettingen in Azië die de afgelopen dagen op het sentiment wogen."

Sterke inkoopdata zorgden volgens Hewson voor een gedeeltelijk herstel.

De samengestelde inkoopmanagersindex voor de eurozone steeg van 53,2 in maart naar 53,7 in april. De prognose hiervoor lag op 52,9. De industrie liet een recordgroei zien en de dienstensector draaide van krimp naar groei.

"In een maand waarin coronamaatregelen werden aangescherpt vanwege verder oplopende besmettingen, toonde de economie van de eurozone een bemoedigende groei", aldus econoom Chris Williamson van Markit.

"De cijfers waren veel sterker dan verwacht", zei analist Naeem Aslam van AvaTrade.

Bedrijfsnieuws

Rémy Cointreau behaalde in het afgelopen boekjaar, dat liep tot en met maart 2021, een hogere autonome omzet en verwacht een stijging van circa 10 procent voor het operationeel resultaat. Het aandeel daalde 1,2 procent.

Daimler heeft vrijdag de margedoelstellingen voor de Mercedes-Benz- en de Mobility-divisie verhoogd, nadat de winst en omzet aantrokken in het eerste kwartaal. Voor heel 2021 verwacht Daimler onverminderd dat de omzet, verkopenaantallen en EBIT "significant" boven het niveau van vorig jaar uitkomen. Daimler merkte wel op dat het tekort aan halfgeleiders de fabrikant afgelopen kwartaal parten speelde, en dat dit tekort ook de omzet in het tweede kwartaal zal beïnvloeden. Het aandeel daalde 0,1 procent.

Na een sterke jaarstart heeft het Duitse staalbedrijf Salzgitter de winstprognoses voor het hele jaar verhoogd. Salzgitter voorziet voor het hele boekjaar een winst voor belasting van 300 tot 400 miljoen euro. Eerder werd nog uitgegaan van 150 tot 200 miljoen euro. Het aandeel steeg 4,2 procent.

Allfunds Group heeft vrijdag zijn debuut op de Amsterdamse beurs gemaakt. Het aandeel ging voor 11,50 euro naar de beurs en sloot op 13,85 euro.



In Frankfurt was Infineon koploper, met een winst van 2,1 procent en eindigde Deutsche Wohnen onderaan met een verlies van 2,3 procent.

In Parijs werd de CAC 40 aangevoerd door ArcelorMittal, dat 2,9 procent steeg en waren Danone en Sanofi hekkensluiters na dalingen van 1,4 procent.

Euro STOXX 50 4.013,34 (-0,04%)

STOXX Europe 600 439,04 (-0,1%)

DAX 15.279,62 (-0,3%)

CAC 40 6.257,94 (-0,2%)

FTSE 100 6.983,56 (+0,00%)

SMI 11.200,54 (-0,2%)

AEX 715,77 (+0,4%)

BEL 20 4.008,93 (-0,6%)

FTSE MIB 24.386,09 (-0,1%)

IBEX 35 8.618,60 (-0,4%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures maandag in het groen.

De aandelenmarkten op Wall Street zijn vrijdag positief het weekend ingegaan. Op weekbasis daalden de drie indexen licht.

Donderdag stonden de beurzen in New York nog onder druk door uitgelekte plannen van de Amerikaanse president Joe Biden om de vermogenswinstbelasting voor rijke Amerikanen te verhogen van 20 naar 39,6 procent. In combinatie met een bestaande toeslag op beleggingsinkomsten zou het effectieve belastingtarief voor beleggers daarmee uitkomen op 43,4 procent.

"Dit is niet nieuw. Het is niet de vraag of en wanneer, maar: hoeveel?", aldus marktanalist Quincy Krosby van Prudential Financial.

Ook een forse daling van de bitcoin was te verklaren door de belastingplannen.

"Het is duidelijk dat de bitcoin gevoeliger is voor een verhoging van de vermogenswinstbelasting dan andere beleggingen", aldus marktanalist Jeffrey Halley van Oanda. "De angst voor regulering heeft altijd al boven de cryptomarkt gehangen."

Op weekbasis daalde de cryptomunt afgelopen week zo'n 18 procent.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de nieuwe woningverkopen in de VS in maart met bijna 21 procent zijn gestegen op maandbasis en met zelfs zo'n 67 procent ten opzichte van dezelfde maand in 2020.

Sterke inkoopdata gaf het beurssentiment een impuls, hoewel de S&P 500 en Dow Jones index hun tussentijdse recordstanden vrijdag niet vast wisten te houden bij het slot.

De activiteit in de industrie en dienstensector in de VS nam in april in een recordtempo toe. De samengestelde inkoopmanagersindex steeg zo van 59,7 naar 62,2 in april, wat de hoogste stand ooit was.

Econoom Chris Williamson van Markit sprak van een sterk begin van het tweede kwartaal, onder meer door een indrukwekkende vaccinuitrol in de VS, evenals de omvangrijke stimulus die in de economie wordt gepompt.

De olieprijs steeg. Op een settlement van 62,14 dollar werd een vat West Texas Intermediate vrijdag 1,2 procent duurder. Op weekbasis verloor de olieprijs echter 1,6 procent.

Volgens analist Paola Rodriguez-Masiu van Rystad Energy baren vooral de Indiase en Japanse coronacijfers de oliemarkt zorgen.

Bedrijfsnieuws

American Express daalde 1,9 procent. De Amerikaanse creditcardmaatschappij rapporteerde over het eerste kwartaal een fors hogere winst op een lagere omzet, maar beide cijfers stelden analisten teleur.

Honeywell overtrof het afgelopen kwartaal opnieuw de verwachtingen en de outlook voor het hele jaar werd verhoogd. Het aandeel daalde toch 2,0 procent.

Schlumberger won 1,8 procent, na beter dan verwachte resultaten.

Kimberly-Clark heeft in het eerste kwartaal 2021 ondermaats gepresteerd en verlaagde de outlook voor de hele jaar. Het aandeel van de fabrikant van onder meer papieren zakdoekjes, wc-papier en luiers daalde 5,8 procent.

Intel leverde 5,3 procent in. De Amerikaanse chipreus behaalde in het eerste kwartaal van 2021 een hoger dan verwachte omzet, onder meer dankzij een sterkere vraag bij het traditionele PC-segment, maar de opbrengsten bij datacenters vielen tegen. Intel waarschuwde verder voor een langdurig chiptekort.

Snap sloot 7,5 procent hoger. Snap heeft in het eerste kwartaal van 2021 meer gebruikers aan zich gebonden, terwijl het social media bedrijf op aangepast niveau vrijwel break-even draaide.

S&P 500 index 4.180,17 (+1,1%)

Dow Jones index 34.043,49 (+0,7%)

Nasdaq Composite 14.016,81 (+1,4%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden maandag over de brede linie hoger.

Nikkei 225 29.149,69 (+0,4%)

Shanghai Composite 3.480,68 (+0,2%)

Hang Seng 29.102,10 (+0,1%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,2108. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag bewoog het muntpaar op 1,2099.

USD/JPY Yen 107,69

EUR/USD Euro 1,2108

EUR/JPY Yen 130,39

MACRO-AGENDA:

10:00 Ifo ondernemersvertrouwen - April (Dld)

14:30 Orders duurzame goederen - Maart (VS)

15:00 Ondernemersvertrouwen - April (Bel)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 Philips - Cijfers eerste kwartaal

09:00 Heineken - Ex-dividend

13:00 Caterpillar - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 NXP Semiconductors - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Tesla - Cijfers eerste kwartaal (VS)