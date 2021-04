Drukke cijferweek in verschiet Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Beleggers gaan opnieuw een drukke week tegemoet, met zowel een goed gevulde bedrijfsagenda als een druk macro-economisch schema. Afgelopen week leverde de AEX fractioneel in. De vooruitzichten zijn echter gunstig, meent econoom Timme Spakman van ING. "Toch lijken veel bedrijven toch nog even de kat uit de boom te kijken." En met de afwachtende houding van bedrijven zal het op de consument aankomen om de economische groei aan te jagen, concludeert Spakman. "En een toenemend consumentenvertrouwen wijst erop dat de consument dit inderdaad zal gaan doen." Cijferseizoen op stoom Het cijferseizoen is inmiddels flink op gang gekomen. Afgelopen week konden beleggers onder meer reageren op cijfers van ASMI, ASML, AkzoNobel en Heineken en komende week is het ook weer druk. Maandag trapt Philips de week af, gevolgd door IMCD, Royal Dutch Shell en Unilever op donderdag. Vrijdag is het de beurt aan Besi, KPN, Corbion en Signify. Ook noteren verschillende aandelen ex-dividend, zoals Heineken en Wolters Kluwer op maandag en ING op dinsdag. Daarnaast praten ook een serie bedrijven hun aandeelhouders bij op de jaarvergadering. Internationaal is de agenda eveneens goed gevuld. Bekende namen zijn op maandag NXP en Tesla, op dinsdag BP, Google en Microsoft en op woensdag Deutsche Bank, Amazon, Apple en Facebook. Aandeelhouders van Just Eat Takeaway zullen halverwege de week uitkijken naar de kwartaalcijfers van GrubHub. De Nederlandse maaltijdbezorger denkt de overname van het Amerikaanse GrubHub in de eerste helft van 2021 te kunnen afronden. Donderdag is er aandacht voor McDonald's en Twitter en vrijdag staan Colgate-Palmolive en de oliereuzen Chevron en ExxonMobil op de rol. Maar naast al die bedrijfsresultaat is er macro-economisch ook voldoende te beleven. De week start op maandag met het Duitse ondernemersvertrouwen en de Amerikaanse orders voor duurzame goederen. Een dag later volgt het Amerikaanse consumentenvertrouwen. Halverwege de week is er het consumentenvertrouwen uit Duitsland en Frankrijk en neemt de Amerikaanse Federal Reserve een rentebesluit. Volgens analist Michael Hewson van CMC Markets is het economische plaatje in de VS flink verbeterd sinds de vorige rentevergadering van de Fed. Donderdag zijn er verschillende inflatiecijfers, net als op vrijdag, en staan de Amerikaanse eerste steunaanvragen op rol. Ook is er op vrijdag weer een cijfer over het Amerikaanse consumentenvertrouwen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

