Miljardeninvestering in Chinese smartcar Jidu Auto - media

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Jidu Auto, een samenwerking tussen Baidu en Geely, gaat de komende jaren tot bijna 8 miljard dollar investeren in de productie van 'slimme auto's'. Dit meldde persbureau Reuters op basis van uitspraken van de topman van Jidu Auto. In totaal komt er de komende 5 jaar 7,7 miljard dollar beschikbaar voor de productie, en de eerste elektrische auto zal er volgens de CEO van Jidu uit komen te zien als een robot en zich richten op jonge consumenten. De plannen maken dat Jidu de komende jaren enkele duizenden werknemers aanneemt, waaronder ook een substantieel aantal softwareontwikkelaars. Jidu is voor 55 procent eigendom van Baidu en voor 45 procent van Geely. Die laatste is ook de eigenaar van het Zweedse Volvo. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

