S&P verhoogt kredietrating Griekenland

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Standard & Poor's heeft de kredietstatus van Griekenland verhoogd van BB- naar BB met een positieve outlook. Dit meldde de Amerikaanse kredietbeoordelaar vrijdagavond. Na een krimp van ruim 8 procent in 2020 als gevolg van de coronacrisis, rekent S&P voor 2021 op een groei van 4,9 procent voor de Griekse economie. In 2022 groeit de economie met 5,8 procent, denkt het ratingbureau. Volgens S&P kan de Griekse economie profiteren van aanzienlijke fiscale buffers en aanvullende stimulering vanuit het steunfonds van de EU. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

