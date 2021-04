S&P handhaaft kredietstatus Italie Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Standard & Poor's heeft de kredietstatus van Italië gehandhaafd op BBB met een stabiele outlook. Dit meldde de Amerikaanse kredietbeoordelaar vrijdagavond. S&P denkt dat de Italiaanse economie dit jaar met 4,7 procent groeit en in 2022 met 4,2 procent, met behulp van fiscale stimuleringsmaatregelen en het coronasteunfonds van de EU. Het tekort op de Italiaanse begroting raamt S&P in 2021 op 11,6 procent van het bruto binnenlands product, van 9,5 perocent in 2022. De staatsschuld van Italië loopt dit jaar volgens de kredietbeoordelaar op naar 149 procent van het bbp, van 127 procent eind 2019. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

