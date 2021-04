S&P handhaaft kredietstatus Verenigd Koninkrijk Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Standard & Poor's heeft de kredietstatus van het Verenigd Koninkrijk gehandhaafd op AA met een stabiele outlook. Dit meldde de Amerikaanse kredietbeoordelaar vrijdagavond. S&P verwacht een sterk economisch herstel in 2021 en 2022 dankzij de snelle vaccinuitrol. Verder daalt het begrotingstekort dit jaar terwijl steunmaatregelen worden opgeheven, aldus het ratingbureau. S&P voorspelt een groei van 4,3 procent voor de Britse economie in 2021 en van 6,8 procent in 2022. Het begrotingstekort daalt dit jaar naar verwachting tot 10 procent van het bruto binnenlands product, van 16,5 procent in 2020. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

