AEX levert licht in

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is afgelopen week licht gedaald. Bij een slot op 715,77 punten vrijdag daalde de AEX afgelopen week 0,1 procent. Vorige week was de slotstand 716,80 punten.

"Even een pas op de plaats", volgens investment manager Simon Wiersma van ING. "De aandelenkoersen zijn ver vooruitgelopen op betere tijden en veel goed nieuws is inmiddels al ingeprijsd in de koersen", aldus Wiersma.

"Overtuigende kwartaalcijfers en goede vooruitzichten kunnen de rally vanaf de huidige recordstanden nog een zet omhoog geven, maar ondertussen staan steeds meer marktindicatoren op oranje of rood. Even een periode van afkoeling lijkt dan ook niet onlogisch", stelde de expert van ING.

Een deel van de verliezen volgden op uitgelekte belastingplannen van de Amerikaanse president Joe Biden, die de vermogenswinstbelasting voor rijke Amerikanen bijna zou willen verdubbelen van de huidige 20 naar 39,6 procent.

In combinatie met een bestaande toeslag op beleggingsinkomsten komt het effectieve belastingtarief voor beleggers daarmee uit op 43,4 procent.

"Op zich is het geen verrassing dat ook de vermogenswinstbelasting omhoog gaat", aldus Wiersma. "Iemand moet immers voor de miljarden dollars aan steun- en stimuleringsplannen betalen, maar het is toch even schrikken."

Ook een forse daling van de bitcoin deze week is te verklaren door de belastingplannen.

"Het is duidelijk dat de bitcoin gevoeliger is voor een verhoging van de vermogenswinstbelasting dan andere beleggingen", aldus marktanalist Jeffrey Halley van Oanda. "De angst voor regulering heeft altijd al boven de cryptomarkt gehangen."

Vrijdag koerste de bitcoin rond een niveau van 49.000 dollar, waarmee de cryptomunt op weekbasis 20 procent in prijs daalde.

Sterke inkoopdata geven impuls richting weekend

Sterke inkoopdata uit de eurozone en VS gaven de markten aan het eind van de week nog een kleine impuls.

De samengestelde inkoopmanagersindex voor de eurozone steeg van 53,2 in maart naar 53,7 in april. De prognose hiervoor lag op 52,9. De industrie liet een recordgroei zien en de dienstensector draaide van krimp naar groei.

"In een maand waarin coronamaatregelen werden aangescherpt vanwege verder oplopende besmettingen, toonde de economie van de eurozone een bemoedigende groei", aldus econoom Chris Williamson van Markit.

"De cijfers waren veel sterker dan verwacht", zei analist Naeem Aslam van AvaTrade.

De activiteit in de industrie en dienstensector in de VS nam in april in een recordtempo toe. De samengestelde inkoopmanagersindex steeg zo van 59,7 naar 62,2 in april, wat de hoogste stand ooit was.

Econoom Williamson sprak van een sterk begin van het tweede kwartaal, onder meer door een indrukwekkende vaccinuitrol in de VS, evenals de omvangrijke stimulus die in de economie wordt gepompt.

Geen vuurwerk ECB

In Europa verloopt de vaccinuitrol moeizamer, hoewel het prikken met het Janssen-vaccin deze week werd hervat, maar de Europese Centrale Bank rekent erop dat de vaccinatieprogramma's in de eurozone in de komende maanden de groei ondersteunen.

Wel blijft de outlook onzeker, zei de ECB deze week in zijn rentebesluit, dat geen wijzigingen bevatte.

Marktvolgers verwachten dat de centrale bank tijdens de bijeenkomst in juni zal beslissen of het tempo van het Pandemic Emergency Purchase Programme weer wordt teruggeschroefd. Het tempo van de PEPP-opkopen werd in maart opgevoerd om de financiële condities soepel te houden.

"Zo'n 50 procent van alle inwoners van de eurozone zou zijn eerste prik hebben gehad wanneer de ECB weer bijeen komt op 10 juni", aldus econoom Carsten Brzeski van ING.

In dat geval zouden de actuele economische ramingen dit ook moeten weerspiegelen, met opwaartse bijstellingen en een bevestiging van het economisch herstel in de tweede jaarhelft.

Dat in combinatie met een sneller oplopende inflatie, zou de bijeenkomst in juni het uitgelezen moment maken om te gaan praten over verkrapping van het PEPP, meent de econoom.

"Er komt een moment, en waarschijnlijk over niet al te lange tijd, dat de ECB moet beslissen hoe een rotatie te maken van het PEPP naar het 'oude' opkoopprogramma [APP] en daarmee een zeer geleidelijke exit uit de zogenaamde onconventionele maatregelen", aldus Brzeski.

Over het uitfaseren van het PEPP is in de beleidsvergadering in elk geval niet gesproken, aldus ECB-voorzitter Christine Lagarde. "Dat is prematuur", zei Lagarde daarover.

De euro/dollar noteerde vrijdag op 1,2056 en daarmee op weekbasis ruim een half procent hoger.

Olie werd 1,5 procent goedkoper en noteerde vrijdag rond 62 dollar. Beleggers maken zich zorgen over de stijgende coronabesmettingen in landen met een grote vraag naar olie, zoals India en Japan.

Stijgers en dalers

Koploper in de AEX was deze week KPN, dat 6,5 procent in waarde steeg. Heineken volgde met een winst van bijna 5 procent. De brouwer kwam met beter dan verwachte kwartaalcijfers, oordeelden analisten.

Ook de kwartaalcijfers van AkzoNobel werden positief ontvangen, maar voor het aandeel bleef deze week slechts een lichte winst over.

RELX en Randstad beleefden beide een goede jaarstart, hoewel de resultaten van laatstgenoemde analisten niet verrasten. RELX verloor deze week ruim een half procent en Randstad belandde bijna onderaan in de AEX met een min van ruim 4 procent. Shell was hekkensluiter.

Chipbedrijven ASML en ASMI kwamen met sterke kwartaalcijfers, met fiks hogere koersdoelen van analisten tot gevolg. Op weekbasis deed vooral ASML goede zaken, met een plus van ruim 3 procent. ASMI daalde ruim een procent.

Midkapper ABN AMRO leverde zo'n 5 procent in. De schikking van 480 miljoen euro die de bank trof in het witwasschandaal met het OM was volgens analisten geen verrassing. En deze neemt wel de nodige onzekerheid weg, wat volgens de analisten goed nieuws is.

Flow Traders werd beloond voor sterke kwartaalcijfers en steeg bijna 3 procent.

Basic-Fit was koploper met een plus van ruim 3 procent, hoewel de omzet fors terugliep in het eerste kwartaal. Verder haalde de fitnessketen 204 miljoen euro op met de plaatsing van 6 miljoen aandelen op bijna de hoogste koers ooit voor de keten.

Air France-KLM verloor deze week bijna 7 procent na afronding van zijn kapitaalverhoging. Deutsche Bank blijft negatief over het aandeel en herhaalde zijn verkoopadvies.

Arcadis steeg licht na een kwartaalupdate, waarbij de cijfers alle verwachtingen overtroffen.

WDP steeg 1,6 procent na sterke kwartaalcijfers vonden analisten, terwijl Intertrust ondanks aanhoudende omzetdruk verraste met zijn autonome groei. Het aandeel won deze week ruim 2 procent.

Fugro had ook in het eerste kwartaal nog last van de coronacrisis, maar kostenbesparingen zorgden volgens analisten alsnog voor een redelijk resultaat. Het aandeel verloor deze week bijna 7 procent.

Ook bij Vopak stond de winst in het eerste kwartaal onder druk. Analisten wezen op de impact van de winterstorm in Texas. Het aandeel leverde deze week ruim 8 procent in, maar dat was ook omdat het aandeel ex-dividend noteerde.

PostNL eindigde onderaan met een min van ruim 10 procent. Ook dit aandeel ging afgelopen week ex-dividend.

GrandVision had in het eerste kwartaal last van de winkelsluitingen als gevolg van de coviduitbraak maar analisten waren wel te spreken over de margeverbetering. Het aandeel daalde deze week licht.

Bij de smallcaps werden de resultaten van CM.com beloond met een koersstijging van bijna 14 procent. Ook presenteerde CM.com een nieuwe overheidsopdracht.

Sligro steeg ruim 8 procent. In het afgelopen kwartaal had het bedrijf last van de coronacrisis.

Wereldhave verloor deze week meer dan 6 procent na een lichte outlookverlaging bij de kwartaalcijfers. Het algemene beeld voor het vastgoedfonds blijft slecht, oordeelden analisten.

Lokaal steeg Neways na cijfers ruim 5 procent. Er werd in het eerste kwartaal minder omzet geboekt, maar de orderinstroom was wel sterk.

Allfunds Group kreeg vrijdag een notering aan Euronext Amsterdam. Via een private plaatsing worden 163.650.850 aandelen aangeboden die in bezit zijn van LHC3 Plc, BNP Paribas Securities Services en Credit Suisse. De uitgifteprijs lag op 11,50 euro en Allfunds sloot zijn eerste handelsdag op 13,85 euro.