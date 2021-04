Olieprijs stijgt

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is vrijdag gestegen. Op een settlement van 62,14 dollar werd een vat West Texas Intermediate 1,2 procent duurder. Op weekbasis verloor de olieprijs echter 1,6 procent.

De markt probeert duidelijkheid te krijgen "wat zwaarder weegt op de vraag naar olie; de stijging van de Covid-19 gevallen in India en Japan of de toenemende vraag in de VS en Europa", aldus analist Paola Rodriguez-Masiu van Rystad Energy.

Volgens Rodriguez-Masiu baren vooral de Indiase en Japanse coronacijfers de oliemarkt zorgen. In India werd het afgelopen etmaal een record aantal besmettingen geregistreerd van 330.000. In Japan is de noodtoestand uitgeroepen in onder meer Tokyo. India en Japan zijn de grootste olieverbruikers ter wereld na China en de Verenigde Staten.

Afgezien van de flinke toename in de Covid-19 gevallen in India en Japan, is het technische plaatje voor olie redelijk gunstig, aldus analist Michael Tran van RBC Capital Markets.