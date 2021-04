Wall Street omhoog na sterke inkoopdata

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten op Wall Street noteerden vrijdag hoger met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 steeg 1,1 procent, de Dow Jones index won 0,7 procent en de Nasdaq ging 1,5 procent hoger.

Donderdag stonden de beurzen in New York nog onder druk door uitgelekte plannen van de Amerikaanse president Joe Biden om de vermogenswinstbelasting voor rijke Amerikanen te verhogen van 20 naar 39,6 procent. In combinatie met een bestaande toeslag op beleggingsinkomsten zou het effectieve belastingtarief voor beleggers daarmee uitkomen op 43,4 procent.

"Dit is niet nieuw. Het is niet de vraag of en wanneer, maar: hoeveel?", aldus marktanalist Quincy Krosby van Prudential Financial.

Ook een forse daling van de bitcoin was te verklaren door de belastingplannen.

"Het is duidelijk dat de bitcoin gevoeliger is voor een verhoging van de vermogenswinstbelasting dan andere beleggingen", aldus marktanalist Jeffrey Halley van Oanda. "De angst voor regulering heeft altijd al boven de cryptomarkt gehangen."

Vrijdag koerste de bitcoin rond een niveau van 50.000 dollar, waarmee de cryptomunt op weekbasis 19 procent aan waarde verloor.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de nieuwe woningverkopen in de VS in maart met bijna 21 procent zijn gestegen op maandbasis en met zelfs bijna 67 procent ten opzichte van dezelfde maand in 2020.

De activiteit in de industrie en dienstensector in de VS nam in april in een recordtempo toe. De samengestelde inkoopmanagersindex steeg zo van 59,7 naar 62,2 in april, wat de hoogste stand ooit was.

Econoom Chris Williamson van Markit sprak van een sterk begin van het tweede kwartaal, onder meer door een indrukwekkende vaccinuitrol in de VS, evenals de omvangrijke stimulus die in de economie wordt gepompt.

De euro/dollar noteerde op 1,2080. Een vat WTI-olie werd 0,5 procent duurder op 61,75 dollar.

Bedrijfsnieuws

American Express daalde 2,1 procent. De Amerikaanse creditcardmaatschappij rapporteerde over het eerste kwartaal een fors hogere winst op een lagere omzet, maar beide cijfers stelden analisten teleur.

Honeywell overtrof het afgelopen kwartaal de verwachtingen en de outlook voor het hele jaar werd verhoogd. Het aandeel daalde toch 2,4 procent.

Schlumberger steeg 1,5 procent, na beter dan verwachte resultaten.

Kimberly-Clark heeft in het eerste kwartaal 2021 ondermaats gepresteerd en verlaagde de outlook voor de hele jaar. Het aandeel van de fabrikant van onder meer papieren zakdoekjes, wc-papier en luiers leverde 6 procent in.

Intel verloor 5,2 procent. De Amerikaanse chipreus behaalde in het eerste kwartaal van 2021 een hoger dan verwachte omzet, onder meer dankzij een sterkere vraag bij het traditionele PC-segment, maar de opbrengsten bij datacenters vielen tegen. Intel waarschuwde verder voor een langdurig chiptekort.

Snap ging 2,3 procent hoger. Snap heeft in het eerste kwartaal van 2021 meer gebruikers aan zich gebonden, terwijl het social media bedrijf op aangepast niveau vrijwel break-even draaide.