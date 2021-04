Eindsprint zet AEX in het groen

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag met winst gesloten, na een rode opening en een sterke eindsprint nadat Wall Street een goede start kende.



De AEX index steeg 0,4 procent tot 715,77 punten, terwijl de AMX een verlies van 0,4 procent liet optekenen en voor de AScX een min resteerde van 0,2 procent.

De Amsterdamse indices volgden bij opening het lagere slot van Wall Street donderdagavond, toen zorgen over de plannen van de Amerikaanse president Joe Biden om de vermogenswinstbelasting voor rijke Amerikanen te verhogen een mineurstemming op de aandelenmarkten veroorzaakte.

Ondanks een zwakke beursweek blijft technisch analist Roelof-Jan van den Akker van ING Financial Markets positief. "We kijken nog steeds naar nieuwe hogere niveaus in de AEX in de komende weken", zei Van den Akker voor de camera van ABM Financial News.

Wel begint het net zich volgens hem te sluiten. "We moeten gaan uitkijken naar een belangrijke top in de markt van waaruit we een wat grotere correctie gaan zien", waarschuwde de technisch analist, die een koersdoel voor de AEX hanteert van 746 punten.

Klik hier voor: AEX richting 746 punten

De markt kreeg vrijdag een reeks inkoopmanagersindices te verwerken. De economische activiteit in de eurozone is in april gestegen. De samengestelde inkoopmanagersindex steeg van 53,2 naar 53,7. De industrie liet meer groei zien en de dienstensector draaide van krimp naar groei.

De detailhandelsverkopen in het Verenigd Koninkrijk zijn in maart op maandbasis met 5,4 procent gestegen, wat meer was dan verwacht.

Gedurende de tweede helft van de handelsdag kwam uit de Verenigde Staten het nieuws dat de activiteit in de industrie en dienstensector in april in recordtempo is toegenomen. De samengestelde inkoopmanagersindex steeg zo van 59,7 naar 62,2 in april, wat de hoogste stand ooit was. In maart werden ook nog eens bijna 21 procent meer nieuwe woningen in de VS verkocht.

De euro/dollar noteerde op 1,2063. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,2013 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,2015 op de borden.

Olie noteerde vrijdag tot 1,2 procent hoger.

Stijgers en dalers



In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 17 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door ArcelorMittal met een winst van 2,9 procent, gevolgd door de chippers. Besi steeg 2,4 procent, ASMI won 2,6 procent en ASML noteerde 1,9 procent hoger.

Randstad was met een verlies van 1,5 procent de sterkste daler onder de hoofdfondsen. Unibail-Rodmamco-Westfield verloor 1,2 procent, terwijl Heineken tevens 1,2 procent daalde. De Amsterdamse brouwer heeft evenwel een goede week achter de rug na meevallende kwartaalcijfers.

In de AMX ging Basic-Fit aan kop met een winst van 4,5 procent. De fitnessketen haalde 204 miljoen euro op door 6 miljoen nieuwe aandelen te plaatsen op 34,00 euro per stuk, een korting van bijna 4 procent.

Galapagos mdaalde 2,0 procent. Het biotechbedrijf meldde dat partner Gilead een goedkeuringsaanvraag in Japan heeft ingediend voor een extra toepassing voor filgotinib.

AMG steeg 1,4 procent, Flow Traders won 1,0 procent, terwijl Air France-KLM 3,4 procent daalde. Deutsche Bank herhaalde het verkoopadvies op de luchtvaartmaatschappij. PostNL noteerde 2,7 procent lager.

Vopak verloor 2,4 procent, maar het aandeel noteerde ook ex-dividend.

In de AScX steeg Sligro 5,0 procent. Kendrion won 2,0 procent, terwijl CM.COM 2,5 procent steeg. NSI verloor 4,9 procent.

Wereldhave verloor 2,1 procent na een lichte outlookverlaging. Wereldhave herhaalde voor 2021 een direct resultaat tussen de 1,80 en 2,00 euro per aandeel te verwachten, maar voegde hier vrijdag aan toe dat het voorziet aan de onderkant van deze bandbreedte uit te komen. Met de Nederlandse portefeuille in lockdown en omdat alle winkelcentra in Frankrijk sinds 1 februari zijn gesloten, blijft het plaatje voor Wereldhave slecht, concludeerde Degroof Petercam.

Tussenstanden Wall Street



Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 1,0 procent hoger op 4.174,14 punten. De Dow Jones index steeg 0,5 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 1,2 procent in het groen.