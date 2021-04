Video: AEX richting 746 punten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Ondanks een zwakke beursweek staat het positieve scenario van technisch analist Roelof-Jan van den Akker van ING Financial Markets nog rechtovereind. "We kijken dus nog steeds naar nieuwe hogere niveaus in de AEX Index in de komende weken", zei Van den Akker voor de camera van ABM Financial News. Wel begint het net zich volgens hem te sluiten. "We moeten gaan uitkijken naar een belangrijke top in de markt van waaruit we een wat grotere correctie gaan zien", waarschuwde de technisch analist. Van den Akker voorziet op 746 punten deze top in de AEX. Klik hier voor: AEX richting 746 punten ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

