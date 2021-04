Update: Veel meer nieuwe woningen verkocht in VS Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) In maart zijn er veel meer nieuwe eengezinswoningen in de Verenigde Staten verkocht. Dit bleek vrijdag uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van Handel. Het aantal verkochte nieuwe eengezinswoningen steeg met 20,7 procent tot 1,02 miljoen stuks. Op jaarbasis was er een toename met net geen 67 procent. Maart markeerde de sterkste verkoopstijging sinds 2006. In maart 2020 daalden de woningverkopen nog met ruim 15 procent op maandbasis. Op jaarbasis bleef de daling toen beperkt net geen 10 procent. De gemiddelde huizenprijs kwam afgelopen maand uit op 397.800 dollar. Een jaar geleden was dit 375.300 dollar. Update: om meer informatie toe te voegen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

