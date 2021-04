Salzgitter verhoogt outlook 2021 Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Salzgitter

(ABM FN-Dow Jones) Na een sterke jaarstart heeft het Duitse staalbedrijf Salzgitter de winstprognoses voor het hele jaar verhoogd. Dit meldde het concern vrijdag met de publicatie van voorlopige cijfers. Salzgitter voorziet voor het hele boekjaar een winst voor belasting van 300 tot 400 miljoen euro. Eerder werd nog uitgegaan van 150 tot 200 miljoen euro. Volgens de voorlopige cijfers boekte Salzgitter in de eerste drie maanden van 2021 een winst voor belasting van 117,3 miljoen euro, op een omzet van 2,1 miljard euro. Daarmee was de omzet ongeveer gelijk aan die in de eerste drie maanden van 2020. De winststijging was met name te danken aan sterke resultaten van de Strip Steel en de handelsdivisie plus een bijdrage van 42,5 miljoen euro van Aurubis. Vorig jaar in dezelfde periode leverde Aurubis juist nog een verlies op van bijna 19 miljoen euro. "Bijna alle segmenten rapporteerden een stabiele stijging van de maandelijkse resultaten in de loop van het kwartaal", zei Salzgitter. Het Duitse staalbedrijf publiceert op 12 mei 2021 de definitieve kwartaalcijfers. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

