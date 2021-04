Schlumberger overtreft ook nu verwachtingen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Schlumberger heeft het afgelopen kwartaal de verwachtingen overtroffen, zij het net aan. Dit bleek vrijdag na publicatie van de resultaten over het eerste kwartaal door de Amerikaanse oliedienstverlener. Schlumberger zette een aangepaste winst per aandeel van 0,21 dollar in de boeken tegen 0,22 dollar over het vierde kwartaal van 2020 en 0,25 in het eerste kwartaal van 2020. De verwachting van analisten lag op slechts 0,19 dollar per aandeel. Het bedrijf boekte het afgelopen kwartaal een onderliggende nettowinst, dat wil zeggen zonder allerlei afschrijvingen, van 299 miljoen dollar tegen 309 miljoen dollar een kwartaal eerder en 351 miljoen dollar over het eerste kwartaal een jaar terug. De gerapporteerde nettowinst lag ook op 299 miljoen dollar, terwijl dit een jaar eerder nog een verlies was van 7,4 miljard dollar. De omzet kwam uit op 5.223 miljoen dollar tegen 5.532 miljoen dollar in het vierde kwartaal en 7.455 miljoen dollar een jaar eerder. De verwachting van analisten werd ook hier overtroffen, daar deze op 5.089 miljoen dollar lag. De vrije kasstroom kwam in het eerste kwartaal uit op 159 miljoen dollar. De nettoschuld beliep per 31 maart dit jaar 13,7 miljard dollar tegen 13,9 miljard dollar aan het einde van 2020 Outlook De onderneming uit Houston stelde dit jaar zo begonnen te zijn dat het de overtuigd blijft van zijn eerder afgegeven outlook voor dit jaar. Eerder gaf Schlumberger al aan 1,5 tot 1,7 miljard dollar aan investeringen te doen. Daarbij denkt de oliedienstverlener de kasstroom te kunnen verhogen en de schulden te verlagen. Het aandeel Schlumberger daalde vrijdag in de handel voorbeurs 0,2 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

