Wall Street koerst af op hogere opening

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stevenen vrijdag af op een hogere opening. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden ruim een half uur voor de openingsbel tot 0,1 procent in het groen. Daarmee hervatten de Amerikaanse aandelenmarkten de opwaartse trend, na donderdag lager gesloten te zijn vanwege uitgelekte plannen van de Amerikaanse president Joe Biden om de vermogenswinstbelasting voor rijke Amerikanen te verhogen van 20 naar 39,6 procent. In combinatie met een bestaande toeslag op beleggingsinkomsten zou het effectieve belastingtarief voor beleggers daarmee uitkomen op 43,4 procent. "Ook al is dit geen verrassing, wordt de verwachting dat vermogenswinsten tegen een hoger tarief zouden worden belast hiermee wel directer, wat voor een kink in kabel zorgt", zei marktanalist Quincy Krosby van Prudential Financial. "Dit is niet nieuw. Het is niet de vraag of en wanneer, maar: Hoeveel?", voegde zij toe. De aandelenbeurzen waren deze week volatiel, waarbij het sentiment schommelde tussen bezorgdheid over de wereldwijd oplopende aantallen met coronabesmettingen en het optimisme over een economisch herstel, gesteund door opbeurende data. Op macro-economisch vlak staan vrijdag in de Verenigde Staten een tweetal publicaties geagendeerd: de samengestelde inkoopmanagersindex van april en de nieuwe woningverkopen in maart. De inkoopdata uit Europa gaven een optimisitsch beeld. De euro/dollar noteerde op 1,2069. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,2013 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,2015 op de borden. Olie noteerde vrijdag tot 0,2 procent hoger. Bedrijfsnieuws American Express daalde voorbeurs 3,8 procent. De Amerikaanse creditcardmaatschappij rapporteerde over het eerste kwartaal een fors hogere winst op een lagere omzet, maar beide cijfers stelden analisten teleur. Honeywell overtrof het afgelopen kwartaal opnieuw de verwachtingen en de outlook voor het hele jaar werd verhoogd. De leverancier van elektronische controle- en automatiseringssystemen daalde 1,2 procent. Schlumberger steeg voorbeurs 0,2 procent, na beter dan verwachte resultaten. Kimberly-Clark heeft in het eerste kwartaal 2021 ondermaats gepresteerd en verlaagde de outlook voor de hele jaar. De Amerikaanse fabrikant van onder meer papieren zakdoekjes, wc-papier en luiers daalde voorbeurs 3,9 procent. Intel leverde 2,7 procent in. De Amerikaanse chipreus behaalde in het eerste kwartaal van 2021 een hoger dan verwachte omzet, onder meer dankzij een sterkere vraag bij het traditionele PC-segment, maar de opbrengsten bij datacenters vielen tegen. Snap noteerde voorbeurs 5,0 procent hoger. Snap heeft in het eerste kwartaal van 2021 meer gebruikers aan zich gebonden, terwijl het social media bedrijf op aangepast niveau vrijwel break-even draaide. Slotstanden



De toonaangevende S&P 500 index sloot donderdag 0,9 procent lager op 4.134,98 punten. De Dow Jones index eindigde 0,9 procent in het rood op 33.815,90 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 0,9 procent tot 13.818,41 punten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

