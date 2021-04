Resultaten Kimberly-Clark vallen tegen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Kimberly-Clark heeft in het eerste kwartaal 2021 ondermaats gepresteerd en verlaagde de outlook voor de hele jaar. Dit bleek vrijdag uit de cijfers van de Amerikaanse fabrikant van onder meer papieren zakdoekjes, wc-papier en luiers. CEO Mike Hsu sprak van een volatiele en uitdagende markt. De afgelopen maanden was er minder vraag naar tissues, speelde stijgende grondstofprijzen de fabrikant parten en profiteerde het bedrijf in het eerste kwartaal van 2020 nog van voorraadopbouw bij afnemers. Ook merkte Hsu op dat er verstoringen waren in de aanvoer, onder meer door lastige weersomstandigheden in het zuiden van de VS. "Toch bleef ons marktaandeel gezond", benadrukte de topman. De winst per aandeel daalde op jaarbasis van 1,92 naar 1,72 dollar. Op aangepaste basis daalde de winst van 2,13 naar 1,80 dollar. De consensus samengesteld door FactSet had op een aangepaste winst van 1,93 dollar per aandeel gerekend. De omzet daalde ook, met 5,0 procent van 5,0 miljard naar 4,7 miljard dollar. Dit was ook onder de verwachtingen. De consensus rekende op 5,0 miljard dollar aan omzet. Afgelopen kwartaal werd Kimberly-Clark geconfronteerd met een volumedaling van 10 procent. Outlook Kimberly-Clark verlaagde vrijdag de outlook voor heel 2021. De aangepaste winst per aandeel zal tussen 7,30 en 7,55 dollar uitkomen. Eerder rekende de fabrikant nog op 7,75 tot 8,00 dollar per aandeel. De omzetgroei zal tussen 0 tot 1 procent liggen, in plaats van tussen de 1 tot 2 procent. Het aandeel daalde vrijdag voorbeurs met 4,5 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

