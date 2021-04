Europese beurzen lager rond middaguur

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag lager na het verlies op Wall Street, waar donderdag de markt niet ingenomen was met de belastingplannen van Washington.

Bloomberg schreef dat de Amerikaanse president Joe Biden van plan is om de vermogenswinstbelasting voor rijke Amerikanen te verhogen van de huidige 20 naar 39,6 procent.



De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een min van 0,4 procent op 434,30 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,3 procent naar 15.265,30 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 0,2 procent met een stand van 6.251,01 punten. De Britse FTSE daalde vrijdag 0,5 procent naar 6.903,50 punten.

De Japanners lieten met de inkoopmanagersindex over april verdere groei zien. Dat gold later op de ochtend ook voor de Franse en Britse economie en die van de eurozone. De economische activiteit van Duitsland steeg in een wat minder hoog tempo.

De Britten maakten vrijdag ook een stijging van de detailhandelsverkopen over maart bekend, die sterker was dan verwacht.

In de Verenigde Staten is het vandaag rustig met alleen de verkoop van nieuwe woningen over maart en de voorlopige inkoopmanagersindexen.

De voorzitter van de ECB Christine Lagarde neemt vrijdag deel aan een panel dat wordt georganiseerd door Michael Bloomberg.

Olie noteerde vrijdag verdeeld. Een juni-future West Texas Intermediate noteerde 0,1 procent in het groen op 61,50 dollar, terwijl voor een juni-future Brent 65,34 dollar werd betaald, een daling van 0,1 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,2056. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,2031 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,2017 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Rémy Cointreau heeft in het afgelopen boekjaar, dat liep tot en met maart 2021, de omzet autonoom zien stijgen en verwacht een stijging van circa 10 procent voor het operationeel resultaat. Het aandeel noteerde 0,5 procent lager in koers.

Daimler heeft vrijdag de margedoelstellingen voor de Mercedes-Benz- en de Mobility-divisie verhoogd, nadat de winst en omzet aantrokken in het eerste kwartaal. Voor heel 2021 verwacht Daimler onverminderd dat de omzet, verkopenaantallen en EBIT "significant" boven het niveau van vorig jaar uitkomen. Daimler merkte wel op dat het tekort aan halfgeleiders de fabrikant afgelopen kwartaal parten speelde, en dat dit tekort ook de omzet in het tweede kwartaal zal beïnvloeden. Er wordt door Daimler "op wat herstel" in het het derde en vierde kwartaal gerekend. De koers van het aandeel Daimler noteerde een winst van 1,2 procent .

Allfunds Group heeft vrijdag zijn debuut op de Amsterdamse beurs gemaakt. Het aandeel ging voor 11,50 euro naar de beurs en noteert inmiddels op 13,57 euro.



In Frankfurt noteerde het gros van de aandelen onder de slotnoteringen van donderdag, maar bleven de verliezen redelijk beperkt met slechts vier aandelen die meer dan een procent inleverden. In Parijs was het beeld hetzelfde, waarbij alleen het aandeel Unibail-Rodamco-Westfield meer dan 1 procent aan koers inleverde.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag vermoedelijk een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het groen.

De S&P 500 verloor donderdag 0,9 procent bij een slot van 4.134,98 punten, de Dow Jones index daalde ook 0,9 procent tot 33.815,90 punten en de Nasdaq leverde eveneens 0,9 procent in op 13.818,41 punten.