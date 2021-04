Beursblik: Insinger verhoogt koersdoel ASML stevig Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) InsingerGilissen heeft vrijdag het koersdoel voor ASML verhoogd van 500,00 naar 650,00 euro met een onveranderd Aanbevolen advies. "ASML verraste de markt met sterke cijfers over het eerste kwartaal en een fors hogere omzet- en winstverwachting voor 2021. Weinig bedrijven zijn voor de lange termijn zo goed gepositioneerd als ASML", stelde analist Jos Versteeg. De analist verwacht dat de forse investeringsplannen van klanten van ASML, zoals TSMC en Intel, geen kortetermijnhype zijn, maar jaren zullen duren. Vanwege het huidige grote capaciteitstekort op de chipmarkt is een snelle software-upgrade de beste manier om de productiviteit te verhogen, aldus Versteeg. Software heeft hoge brutomarges, vandaar dat de marge afgelopen kwartaal ook zoveel hoger uitkwam dan de onderneming eerder had aangegeven. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

