Valuta: euro weet zich te handhaven

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag nog altijd stevig boven de 1,20 dollar, nadat de Europese Centrale Bank donderdag zich wel verruimingsgezind toonde, maar niet genoeg om de euro onder dit niveau te krijgen.

"De bank weet dat in juni de economische verwachting weer op de agenda staan", aldus valutaspecialist Georgette Boele van ABN AMRO vrijdag tegen ABM Financial News. "In aanloop daarnaar is het voor de ECB zaak het monetaire beleid mede daar op af te stemmen", aldus Boele.

De verrassing kwam deze week dan ook niet bij de ECB vandaan, maar bij de Bank of Canada, die woensdag aangaf minder te gaan inkopen. "Dat voedt de verwachting dat de Canadezen eerder dan de Federal Reserve met een renteverhoging naar buiten komen", aldus de valutaspecialist van ABN AMRO vrijdag.

Boele sluit niet uit dat de notering van de euro ten opzichte van de dollar deels samenhangt met de belastingplannen van het Witte Huis, dat de vermogenswinstbelasting voor rijke Amerikanen wil verhogen van 20 naar 39,6 procent. "De aandelenmarkten vonden die al niet zo leuk, mogelijk dat de dollar daar ook wat last van ondervond", aldus Boele.

Voor Boele gaat de aandacht na de redelijk tot goede inkoopmanagersindices uit Japan en de eurozone uit naar volgende week, wanneer de Federal Reserve zijn beleidsvergadering belegt. Zij verwacht dat voorzitter Jerome Powell zijn boodschap herhaalt, namelijk dat de rente tot en met 2023 niet wordt verhoogd. Daarnaast wordt de eerste raming van de groei van de Amerikaanse economie over het eerste kwartaal bekend gemaakt.

De Japanners lieten met de inkoopmanagersindex over april verdere groei zien. Dat gold later op de ochtend ook voor de Franse en Britse economie en die van de eurozone. De economische activiteit van Duitsland steeg in een wat minder hoog tempo.

De Britten maakten vrijdag ook een stijging van de detailhandelsverkopen over maart bekend, die sterker was dan verwacht.

In de Verenigde Staten is het vandaag rustig met alleen de verkoop van nieuwe woningen over maart en de voorlopige inkoopmanagersindexen.

De voorzitter van de ECB Christine Lagarde neemt vrijdag deel aan een panel dat wordt georganiseerd door Michael Bloomberg.

De euro noteerde vrijdag 0,4 procent hoger op 1,2059 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent hoger op 0,8690 Britse pond. Het Britse pond steeg vrijdag 0,2 procent en noteerde op 1,3874 dollar. De dollar noteerde onveranderd op 6,4932 Chinese yuan. De dollar noteerde vandaag eveneens vlak op 107,9195 yen.