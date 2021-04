Beursblik: plaatje Wereldhave blijft slecht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Wereldhave

(ABM FN-Dow Jones) Het algemene beeld voor Wereldhave blijft slecht. Dit zei analist Herman van der Loos van Degroof Petercam in reactie op de kwartaalupdate van het Nederlandse vastgoedfonds. Met de Nederlandse portefeuille in lockdown en omdat alle winkelcentra in Frankrijk sinds 1 februari zijn gesloten, blijft het plaatje voor Wereldhave slecht, concludeerde Van der Loos. Wereldhave boekte het afgelopen kwartaal een 21,2 procent lager direct resultaat van 21,4 miljoen euro. Het vastgoedfonds waarschuwde verder aan de onderkant van zijn winstprognoses voor 2021 van 1,80 tot 2,00 euro per aandeel uit te zullen komen. Degroof Petercam is nog iets voorzichtiger en rekent op 1,76 euro per aandeel. De analist merkt tevens op dat er geen vooruitgang is geboekt met het Franse desinvesteringsprogramma, waardoor de schuldpositie hoog blijft en het transformatieproces verder kan vertragen als er in de tweede helft van het jaar geen echte vooruitgang wordt geboekt. "Al met al een kwartaal om snel te vergeten", zo schreef de analist. DeGroof Petercam hanteert een Reduceren advies voor Wereldhave met een koersdoel van 8,00 euro. Het aandeel Wereldhave noteerde vrijdag op een rood Damrak 2,7 procent lager op 14,07 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

