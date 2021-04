Beursupdate: klein verlies voor AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste vrijdagochtend licht lager. Rond de klok van elf uur daalde de AEX 0,1 procent tot 712,25 punten.

IG zag de koersen in Europa, maar ook de Amerikaanse futures, vandaag teruglopen na berichten dat de Amerikaanse president Joe Biden van plan is om de vermogenswinstbelasting voor rijke Amerikanen te verhogen van de huidige 20 naar 39,6 procent. "Dit komt bovenop de zorgen over een forse stijging van het aantal coronabesmettingen in landen als India en Japan", aldus analisten van IG.

Volgens analisten van SEB is de markt bang dat vermogende beleggers op korte termijn wat winst zullen nemen met het vooruitzicht van een verhoging van de vermogenswinstbelasting. "Op lange termijn is er een risico dat vermogende beleggers minder snel bereid zijn om nieuwe investeringen te doen als een groot deel van de toekomstige winsten naar de staatskas gaat", aldus de marktvorsers. "Deze risico's komen bovenop de huidige zorgen over de hoge waarderingen op de beurs."

"Op zich is het geen verrassing dat ook de vermogenswinstbelasting omhoog gaat", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. "Iemand moet immers voor de miljarden dollars aan steun- en stimuleringsplannen betalen, maar het is toch even schrikken."

Ook een forse daling van de bitcoin wordt onder meer toegeschreven aan de berichten over een hogere vermogenswinstbelasting. "Het is duidelijk dat de bitcoin gevoeliger is voor een verhoging van de vermogenswinstbelasting dan andere beleggingen", aldus marktanalist Jeffrey Halley van Oanda. "De angst voor regulering heeft altijd al boven de cryptomarkt gehangen."

Vrijdagochtend koerste de bitcoin rond een niveau van 49.225 dollar, waarmee de cryptomunt bijna 10 procent daalde in 24 uur.

Beleggers hebben vandaag onder meer oog voor de voorlopige samengestelde inkoopmanagersindices voor april in de eurozone en Amerika. Aan deze cijfers wordt een hoge voorspellende waarde toegedicht voor de richting van de economie.

De samengestelde inkoopmanagersindex voor de eurozone steeg van 53,2 in maart naar 53,7 in april. De prognose hiervoor lag op 52,9. De industrie liet meer groei zien en de dienstensector draaide van krimp naar groei. In Duitsland nam de groei van de industrie wat af, terwijl in Frankrijk de dienstensector weer groeide.

De euro/dollar koerste vrijdagochtend rond 1,2059. De olieprijzen stegen met 0,4 procent.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen bleven uitschieters achterwege. KPN ging aan kop met een winst van 1,4 procent. Randstad sloot de rij met een verlies van 1,4 procent.

In de AMX maakte Galapagos een pas op de plaats. Het biotechbedrijf meldde dat partner Gilead een goedkeuringsaanvraag in Japan heeft ingediend voor een extra toepassing voor filgotinib. Basic-Fit won 2,4 procent op 36,32 euro. De fitnessketen haalde 204 miljoen euro op door 6 miljoen nieuwe aandelen te plaatsen op 34,00 euro per stuk.

Vopak noteert tot 2,8 procent lager vanwege een ex-dividend notering.

In de AScX won CM.com 3,5 procent. Wereldhave verloor daarnaast 2,6 procent na een lichte outlookverlaging. Wereldhave herhaalde voor 2021 een direct resultaat tussen de 1,80 en 2,00 euro per aandeel te verwachten, maar voegde hier vrijdag aan toe dat het voorziet aan de onderkant van deze bandbreedte uit te komen.