Update: Philips overtreft verwachtingen

(ABM FN-Dow Jones) Philips heeft in het eerste kwartaal van 2021 de omzet en winst sterker zien oplopen dan verwacht en verhoogde de groeiverwachting voor het hele jaar, maar maakte ook melding van een provisie van een kwart miljard euro. Dit bleek maandag uit cijfers van het concern. "Ondanks de aanhoudende impact van Covid-19, won onze prestatie aan kracht, met een sterke vergelijkbare omzetgroei en aantrekkende winstgevendheid in het eerste kwartaal", zei CEO Frans van Houten maandag. De topman noemde de provisie "spijtig". In het afgelopen kwartaal boekte Philips een omzet van ruim 3,8 miljard euro, tegen een omzet van krap 4,2 miljard euro een jaar eerder. Dat was inclusief de omzet bij de tak huishoudelijke apparaten. Zonder deze activiteiten, die inmiddels verkocht zijn, bedroeg de omzet vorig jaar 3,7 miljard euro. Voor afgelopen kwartaal hadden de analisten die bijdroegen aan de bedrijfsconsensus gerekend op een omzet van ruim 3,7 miljard euro. De divisie Diagnosis & Treatment droeg met 1,85 miljard euro flink bij aan de omzet, terwijl Connected Care bijna 1,2 miljard euro bijdroeg. De omzet uit Personal Health kwam uit op 734 miljoen euro. Op een vergelijkbare basis steeg de omzet van Philips met 9 procent, waar de analisten vooraf mikten op 6,3 procent. De groei was bij Personal Health met 17 procent het sterkst. Analisten hadden voor deze tak op 14,5 procent gerekend. De andere twee divisies, Diagnosis & Treatment en Connected Care groeiden op vergelijkbare basis met 9 en 7 procent. Volgens de consensus zou dit in beide gevallen circa 4,5 procent zijn. Het aangepaste EBITA-resultaat steeg van 208 naar 362 miljoen euro, hetgeen flink meer was dan de 326 miljoen waarop analisten rekenden. De bijbehorende marge werd ingeschat op 8,8 procent, tegenover 5,6 procent in de eerste drie maanden van 2020. Philips kwam in de eerste drie maanden van 2021 evenwel uit op een marge van 9,5 procent. Vorig jaar boekte Philips in het eerste kwartaal onder de streep een nettowinst van 39 miljoen euro. Dat werd in het afgelopen kwartaal een miljoen euro meer. Puur op basis van voortgezette activiteiten leed Philips afgelopen kwartaal een verlies van 34 miljoen euro. Vorig jaar werd in dezelfde periode een winst geboekt van 17 miljoen euro. Philips meldde verder nog in totaal 97 miljoen euro aan kostenbesparingen in het eerste kwartaal. Desinvestering Philips bereikte in maart een overeenkomst over de verkoop van de divisie huishoudelijke apparaten aan Hillhouse Capital tegen een waardering van circa 3,7 miljard euro. De transactie moet in het derde kwartaal van dit jaar worden afgerond. De verkoop betekent volgens CEO Frans van Houten de laatste grote desinvestering van het bedrijf. Ook meldde Philips maandag een kwaliteitsprobleem met bepaalde slaap- en ademhalingsproducten. Hiervoor is een provisie van 250 miljoen euro getroffen. Philips is nog in gesprek met de relevante toezichthouders. Outlook De consensus voorziet voor heel 2021 een vergelijkbare omzetgroei van 2,3 procent met een aangepaste EBITA-marge van 14,0 procent. Philips rekent inmiddels op een vergelijkbare omzetgroei van laag enkelcijferig tot circa 5 procent, waar het voorheen slechts rekende op een lage enkelcijferige groei. Deze verhoging is te danken aan de sterke vraag die Philips ziet bij de divisies Diagnosis & Treatment and Personal Health. Daarnaast mikt Philips nog altijd op een stijging van de aangepaste EBITA-marge met 60 tot 80 basispunten. Update: om meer informatie toe te voegen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

