Beursblik: Kempen enthousiast over groeikansen ASMI

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ASM International kan zich opmaken voor een sterke groei in de tweede jaarhelft. Dit verwacht analist Nigel van Putten van zakenbank Kempen, die het aandeel als een favoriet beschouwt. Daarvoor wijst de analist op de verwachtingen van ASMI voor het orderboek. De orders zullen in het tweede kwartaal liggen tussen de 420 en 440 miljoen euro, voorziet de onderneming. Die verwachting maakt volgens Van Putten dat de analistenconsensus voor de EBIT met minimaal 15 procent omhoog moet. "Maar de echte aanjager zijn de succesvolle productintroducties die het bedrijf in staat stellen marktaandeel te winnen", meent Van Putten. Zo slaagde ASMI erin een tweede klant voor haar epitaxy tools vast te leggen. Ook ziet de analist ASMI een steeds belangrijkere rol spelen in de race naar steeds betere rekenchips. "Dat kan niet genoeg benadrukt worden", aldus Van Putten. Gezien de beperkte doorlooptijd bij ASMI op dit moment van 3 tot 4 maanden, is er geen reden voor klanten om alvast (te)veel te bestellen wat zou moeten resulteren in duurzame groei op de middellange termijn, voegde de analist nog toe. Het aandeel ASMI handelde vrijdag op 252,90 euro, maar Van Putten ziet wel ruimte tot een koers van 350 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

