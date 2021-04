Beursblik: aantrekkelijke margeverbetering GrandVision Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: GrandVision

(ABM FN-Dow Jones) GrandVision heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een aantrekkelijke margeverbetering gerealiseerd, ondanks de negatieve impact van de winkelsluitingen. Dit stelden analisten van KBC Securities vrijdagochtend, die het aandeel van de kooplijst haalden. De schuldenlast blijft volgens KBC ook goed onder controle. En zowel de marge als de schuld zijn erg belangrijk in het kader van het overnamebod van EssilorLuxottica, dat enkel nog groen licht uit Turkije nodig heeft om de overname te kunnen afronden, aldus de analisten. KBC blijft overtuigd dat de deal tussen HAL en EssilorLuxottica doorgaat zoals gepland. Gezien de recente koersontwikkeling werd het advies voor GrandVision verlaagd van Kopen naar Houden met een ongewijzigd koersdoel van 28,00 euro. Het aandeel GrandVision koerste vrijdagochtend op 27,00 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

