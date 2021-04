Spetterend beursdebuut voor Allfunds

SUPER!



En dat met alleen verkopende aandeelhouders (geen nieuwe aandelen uitgegeven), een eigen vermogen ongeveer gelijk aan alle immateriele activa (veel gekochte groei?) lijkt me dit er weer eentje uit Corne's Its Probably Overpriced categorie.



Maar goed, FINTECH => geen moeilijke vragen stellen maar er bestens in knallen dus!!!



De vraag is nu al zo groot dat de handel in een freeze-up is beland.



Wellicht hebben ze ook nog wat zonnepanelen op het dak liggen, dan kunnen alle ESG-fondsen ook meedoen in het pompwerk!



VAMOS!