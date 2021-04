Beursblik: Deutsche Bank verhoogt koersdoel Air France-KLM Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: KLM

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft vrijdag het koersdoel voor Air France-KLM verhoogd van 2,70 naar 3,60 euro bij een ongewijzigd verkoopadvies. Deutsche Bank paste de ramingen voor de luchtvaarder aan, mede op basis van vervoerscijfers die nog steeds 66 procent onder de niveaus van voor de crisis liggen, mikt de bank op een EBITDA-verlies van 933 miljoen euro in 2021. "Hoewel dit een aanzienlijke verbetering zou betekenen ten opzichte van het verlies van 1,7 miljard euro in 2020, is dit nog steeds ruim onder de consensus die door Bloomberg werd opgesteld", aldus analisten van de Duitse bank. De consensus staat momenteel op een positieve EBITDA van 260 miljoen euro. Ook voor 2022 verwacht Deutsche Bank dat de vervoerscijfers nog altijd 37 procent onder de niveaus van voor de crisis zullen liggen, hetgeen betekent dat de EBITDA dat jaar 2,2 miljard euro positief kan zijn. De consensus mikt hier op 2,9 miljard euro. De belangrijkste reden voor Deutsche Bank om het koersdoel te verhogen was dat het Air France-KLM is gelukt om 1 miljard euro op te halen tegen een prijs van 4,84 euro per aandeel, waar de bank eerder mikte op 2,70 euro. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat het succes van de emissie sterk afhankelijk was van de deelname van de Franse staat, aldus de analisten. Het aandeel Air France-KLM steeg vrijdagochtend met 0,6 procent tot 4,84 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

