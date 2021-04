Beursupdate: AEX licht lager van start gegaan Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste vrijdag kort na de beursgong 0,3 procent lager naar 710,53 punten, terwijl de Midkap eveneens 0,3 procent prijs gaf. Onder de hoofdaandelen bleven uitschieters achterwege. Philips ging aan kop met een winst van 0,3 procent. Randstad sloot de rij met een verlies van iets minder dan 1 procent. In de AMX won Galapagos 1,4 procent. Het biotechbedrijf meldde dat partner Gilead een goedkeuringsaanvraag in Japan heeft ingediend voor een extra toepassing voor filgotinib. Basic-Fit verloor 2 procent op 34,74 euro. De fitnessketen haalde 204 miljoen euro op door 6 miljoen nieuwe aandelen te plaatsen op 34,00 euro per stuk. Vopak noteert tot 4 procent lager vanwege een ex-dividend notering. In de AScX won CM.com 2 procent. Wereldhave verloor daarnaast krap 2 procent na een lichte outlookverlaging. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

