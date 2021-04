Remy Cointreau boekt hogere jaaromzet Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Rémy Cointreau heeft in het afgelopen boekjaar, dat liep tot en met maart 2021, de omzet autonoom zien stijgen en verwacht een stijging van circa 10 procent voor het operationeel resultaat. Dit bleek uit de omzetcijfers die de Franse distillateur vrijdag bekendmaakte. De omzet kwam autonoom 1,8 procent hoger uit op nipt meer dan een miljard euro. Op gerapporteerde basis daalde de omzet overigens wel met 1,4 procent. De eerste helft van het jaar ging heen met een daling van de omzet, maar in de tweede helft tekende zich een herstel af met in het vierde kwartaal een autonome plus van 15,1 procent. Bij de cognac-labels steeg de omzet autonoom met 3,7 procent naar 735 miljoen euro en bij de likeuren daalde de omzet autonoom met 3,2 procent naar 248 miljoen euro. Bij de partner-labels was sprake van een daling van 1,5 procent tot een omzet van 27 miljoen euro. Outlook Rémy Cointreau verwacht een stijging van operationeel resultaat over het afgelopen boekjaar op autonome basis van circa 10 procent met een negatief wisselkoerseffect van 5 miljoen euro. De distillateur verwacht voor het nu lopende boekjaar een goede start, onder andere op basis van een structurele verbetering van het consumentenklimaat in de Verenigde Staten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

