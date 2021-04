Beursblik: Berenberg verhoogt koersdoel AkzoNobel Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft het koersdoel voor het aandeel AkzoNobel verhoogd van 98,00 naar 112,00 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek vrijdag uit een analistenrapport van de bank. Berenberg wees daarin op de sterke vraag naar decoratieve verf en het cyclische herstel in industriële coatings. De ramingen voor de omzet en de EBIT heeft Berenberg verhoogd met respectievelijk 2 en 3,5 procent om uiting te geven aan de goede gang van zaken bij de decoratieve verven. De koersdoelverhoging vloeit hieruit voort. De stijging van de grondstofkosten is volgens Berenberg een punt van zorg, ofschoon deze wel hanteerbaar blijft. Daar staat dan tegenover dat het bedrijf onverminderd doorgaat met de inkoop van eigen aandelen en de kasstroom verder is verbeterd, wat het aandeel ondersteunt. Het aandeel AkzoNobel sloot donderdag op een groen Damrak 2,1 procent lager op 101,30 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

